Nueva marcha frente al Ministerio de Salud para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad encabezó este jueves una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Sindicato de Choferes Particulares, ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para despejar la calle Moreno, la Policía avanzó sobre los manifestantes.

De acuerdo al comunicado que emitió la entidad que nuclea a instituciones relacionadas con la temática de la discapacidad, “a la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones”.

Además, remarcaron que esta situación “impacta de manera directa en las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados ante la falta de respuestas y de políticas públicas activas que garanticen el funcionamiento del sistema de apoyos. No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país”, sostienen desde el Foro.

La protesta se desarrolló desde las 10.30 en 9 de Julio y Belgrano, del centro porteño, mientras que en Rosario, provincia de Santa Fe, prestadores de servicios para personas con discapacidad realizaron este jueves una movilización frente a la sede de Gobernación, en la Plaza 25 de mayo, encabezada por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), que alertó sobre una situación “desesperante” para las organizaciones que sostienen tratamientos, talleres y traslados.

La carta para Milei: “Esperamos de su gobierno respuestas concretas ya”

Este miércoles, Pablo Molero, coordinador del Foro, le envió una carta pública al presidente Javier Milei en la que lamentó que en el discurso con el que el mandatario inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso el pasado domingo, “no haya lugar para las personas con discapacidad. La negación de este sector no ha quedado a nivel de palabras, su gobierno desde el inicio ha tomado medidas que las han desprestigiado, que han puesto en crisis los apoyos que necesitan para poder desarrollarse y que no tienen en la generación de oportunidades que les permitan incluirse en todas las dimensiones de la vida social”, reclamó.

De acuerdo a Molero, las palabras y las acciones de Milei “han cuestionado la integridad de quienes con una pensión trataban de enfrentar la vida. Ellas fueron convocadas a una auditoría inadecuada y ofensiva para su dignidad. Por otro lado sus decisiones complicaron aún más la difícil situación que arrastraban los prestadores por tener aranceles por debajo de la inflación generada en el período diciembre 2023 a diciembre 2024”.

Asimismo, reiteró el reclamo tras el veto presidencial a la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad que luego fue ratificada por el Congreso: “Como no tenía ningún interés en dar respuesta a este sector de la población, en el mismo decreto que la promulgó también la suspendió por falta de recursos, que sí han existido para otras áreas. La Justicia falló en contra de esta medida y lo obligó a reglamentar la ley y ponerla en ejecución”, recalcó Molero. Y agregó: “Su propuesta de presupuesto 2026 no contemplaba partidas para cumplir con esta ley, pero nuevamente el Congreso ampliamente no aceptó que este sector fuera perjudicado”.

El coordinaror del Foro también le recordó al mandatario que en noviembre de 2025 “su gobierno estableció un aumento de aranceles para las prestaciones en tres tramos. Hasta el momento Incluir Salud no ha pagado el mes de octubre a una gran parte de los prestadores. El PAMI, el último mes que pagó, fue noviembre. Las obras sociales y prepagas siguen con su ritmo de 60 a 90 días, lo que ha puesto a los prestadores en una muy difícil situación económico-financiera que repercute en las personas con discapacidad”, detalló.

“El atraso de pago de Incluir Salud es incomprensible porque la Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó $30.000 millones, que terminó devolviendo a rentas generales en vez de cumplir con sus obligaciones”, añadió.

Y en el final de la carta, Molero fue más allá: “Sr. Presidente, esta situación es fruto de su política. Usted puede tener su manera de pensar, pero al asumir no juró sobre sus ideas sino sobre la Constitución Argentina, que establece que se deben tomar medidas positivas hacia este sector, que espera de su gobierno respuestas concretas ya”.

Con información de agencias.

