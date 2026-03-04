Ratifican el procesamiento por corrupción de Jorge D’Onofrio y el embargo de $350 millones

El procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por corrupción y lavado de activos fue ratificado este martes por la Justicia Federal, informaron fuentes judiciales.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el procesamiento de D’Onofrio y un embargo de 350 millones de pesos sobre sus bienes, que le había sido impuesto en primera instancia por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Es por una causa en la que se investiva en el manejo irregular del sistema de fotomultas y del sistema de VTV durante su gestión entre 2022 y 2024 en el gobierno de Axel Kicillof.

Los camaristas Juan Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán ratificaron también el procesamiento de Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, y el embargo de sus bienes por $300.000.000.

La causa federal por lavado de activos se suma a otra investigación en la Justicia provincial, donde a D’Onofrio también se le imputan delitos como asociación ilícita, fraude y malversación de fondos.

La investigación comenzó en septiembre de 2024 a partir de una denuncia que sindicaba a D’Onofrio como líder, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, de “una estructura criminal integrada por distintos estamentos”, para apropiarse de fondos surgidos del cobro de multas de tránsito.

El funcionario, que pertenece al Frente Renovador de Sergio Massa, renunció poco después de la primera denuncia.

Según la investigación, la organización conformada para obtener ilegalmente los fondos de las multas tenía “división de funciones y claro establecimiento de jerarquías”.

Con los fondos obtenidos ilegalmente los acusados invirtieron altas sumas de dinero en la adquisición de inmuebles y otros bienes, maniobras en as que se valieron de prestanombres y “testaferros”, para una apariencia de legalidad.

Una de las maniobras detectadas y que dio origen a la investigación estuvo vinculada a la adquisición de un vehículo de alta gama, una camioneta Audi Q8, que dejó al descubierto una maniobra para ocultar el origen de los fondos.

La camioneta estaba inscripta legalmente a nombre del ex director de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio, aunque D’Onofrio figuraba como autorizado a usarlo y estaba vinculado al cobro del peaje electrónico (Telepase) asociado a ese rodado.

En tanto, la Fiscalía Federal de La Plata anañliza el pedido presentado por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) para que se investiguen los presuntos vínculos del empresario Leandro Camani con un supuesto narco rosarino, como parte del escándalo de las fotomultas.

El planteo de CECAITRA se apoya en un episodio ocurrido en octubre de 2024: en un control policial fue detenido Lisandro Damián Contreras cuando conducía una camioneta Mercedes Benz GLE 400 registrada a nombre de Camani. Contreras registraba antecedentes por robo calificado y habría sido mencionado en vínculos con bandas narco rosarinas.

La entidad empresaria dejó asentado que el hecho no configura por sí mismo responsabilidad penal directa del titular de Secutrans, pero consideró que resulta relevante investigar el entorno y las eventuales conexiones para despejar sospechas.

En su presentación, CECAITRA también mencionó acusaciones sobre un supuesto patrón de conducta atribuido al empresario: promover denuncias penales y mediáticas contra terceros, formular imputaciones de gravedad y utilizar esas presentaciones como mecanismo de presión para obtener beneficios económicos o comerciales.