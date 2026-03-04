Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Cúneo Libarona

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, reemplazará a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, según confirmó el propio Javier Milei en su cuenta oficial de X.

“Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente. VLLC!”, posteó el mandatario, acompañando el mensaje con una foto suya junto a Cúneo Libarona, su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La llegada de Mahiques se completa con el desembarco de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, como su vice. Así, dejará su cargo como secretario de Justicia Sebastián Amerio, operador de Santiago Caputo en los tribunales.

La salida de Cúneo Libarona se anticipaba ya desde el año pasado, cuando el Gobierno cambió varias fichas del gabinete por el desembarco de funcionarios al Congreso, como Patricia Bullrich (que estaba en Seguridad) y Luis Petri (Defensa). Pero Karina Milei le pidió expresamente al entonces ministro de Justicia que pateé la decisión para los primeros meses de este 2026.

Hoy se concetró entonces el desembarco de Mahiques, que se alineó rápidamente con el Gobierno: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, tuiteó el flamante ministro, que asumirá en los próximos días.

Mahiques tiene 43 años y es parte de una familia con larga inserción en tribunales: su padre, Carlos Mahiques, integra la Cámara Federal de Casación. Ambos participaron del viaje a Lago Escondido de octubre de 2022, con el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, además de jueces, directivos del Grupo Clarín y hasta un ex agente de la AFI (la ex SIDE).

En 2015 el gobierno de Mauricio Macri lo nombró representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Y llegó a la Ciudad en 2019 como fiscal general porteño, pese a objeciones de organizaciones judiciales que cuestionaban su independencia.

“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual. Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, agregó Mahiques en su mensaje de X.

Milei planteó el domingo en la Asamblea Legislativa esa misma narrativa sobre el ámbito judicial. Nada dijo de completar las vacantes en la Corte Suprema (hoy tiene tres de sus cinco miembros) ni de los cientos de juzgados federales subrogados en todo el país. La gestión de Cúneo Libarona fracasó en la nominación de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo como jueces de la Corte.

Por su lado, la llegada de Santiago Viola también supone un empoderamiento de Karina Milei por sobre el de Santiago Caputo, quien estaba detrás de Amerio como secretario de Justicia. Viola es un hombre del riñón de los Milei y se lo vio el domingo en uno de los palcos del Congreso, ubicado junto a Lule Menem.

En noviembre pasado Viola apareció como defensor de cómplices de represores de la ESMA: se presentó como defensor de una acusada por apropiación y lavado de bienes de víctimas detenidas-desaparecidas en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, como contó en su momento elDiarioAR.

El tándem Mahiques-Viola tendrá ahora el desafío de defender a los Milei en dos casos aún abiertos: la causa por la criptoestafa $LIBRA y los sobornos y malversación de fondos públicos en la Agencia de Discapacidad, donde está procesado el ex amigo del Presidente Diego Spagnuolo.

MC