En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, Milei ratifica su alineamiento con Estados Unidos

En el cuarto día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, con el mapa del conflicto extendiéndose ya hasta 14 países y la amenaza de Teherán de llegar hasta Europa, Javier Milei se reunió con el embajador norteamericano, Peter Lamelas, y ratificó su alineamiento con Donald Trump. El encuentro fue en Olivos y antecedió el viaje que hará el viernes a Miami para participar de una cumbre de presidentes latinoamericanos aliados de Trump. En medio de la escalada bélica, Milei insiste: la alianza con Estados Unidos es total, automática y, sobre todo, incondicional.

Milei y Lamelas ya se habían cruzado dos días antes, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. El embajador norteamericano había sido colocado en primera fila y, entusiasmado ante los guiños del presidente durante el discurso, no paró de sonreír durante toda la noche. “Es hora de hacer de la alianza con Estados Unidos una política de Estado. Tenemos que crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego. Hagamos Argentina y América grandes nuevamente”, exclamó Milei, sobre el final de su discurso, y Lamelas, sonriente, aplaudió. Fue el único de los embajadores presentes que así lo hizo.

Dos días después, Milei se reunió con Lamelas y el canciller Pablo Quirno en Olivos. El encuentro se llevó a cabo por la mañana, como una suerte de previa del viaje que el presidente realizará a los Estados Unidos este viernes. Será el decimosexto viaje desde que asumió la presidencia.

El primer destino será Miami, en donde Milei y Quirno participarán de una cumbre de líderes latinoamericanos alineados política e ideológicamente con Trump. El encuentro, que se realizará en uno de los hoteles de lujo de Trump (el Doral), tiene como objetivo articular un bloque regional alineado con Estados Unidos en el contexto de la guerra comercial que Trump sostiene contra China. Participarán también los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

Milei estuvo en Washington hace menos de dos semanas. Mientras el Congreso debatía la reforma laboral, el presidente participaba de la primera cumbre del “Board of Peace”, la ONU paralela que Trump lanzó junto a un puñado de países –en su mayoría monarquías árabes y ex repúblicas soviéticas, aunque nada de Rusia, China, México, Brasil, Japón o las potencias europeas–. El primer encuentro tuvo como objetivo discutir la reconstrucción de Gaza, una tarea que Trump dejó en manos de su yerno Jared Kushner (quien ya presentó maquetas que pretenden reconstruir el territorio palestino arrasado por la guerra en un polo turístico e inmobiliario).

El escenario mundial cambió desde entonces, sin embargo. El asesinato del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Jamenei, derivó en la desestabilización de Medio Oriente y el inicio de una guerra que promete extenderse más allá de la región. Trump pretende afirmar sus alianzas estratégicas, no solo de cara a la disputa geopolítica con China por el control de los recursos naturales, sino también de cara a una posible espiralización del conflicto con Irán.

La decisión del Gobierno es viajar a Estados Unidos y ratificar el alineamiento con la Casa Blanca. Se espera, incluso, que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, viaje a Buenos Aires la semana próxima y se reúna con Milei. Será después de la “Argentina Week” en Nueva York, a donde el presidente viajará después de la cumbre en Miami junto a Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El evento, que durará entre el 9 y 12 de marzo, reunirá a los funcionarios con grandes inversores de bancos y empresas de sectores estratégicos.

Las prioridades en el Congreso

La coordinación diplomática y estratégica con Estados Unidos es clave para el Gobierno, y es por eso que, iniciadas las sesiones ordinarias, el principal objetivo del Gobierno será la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos. “Es prioridad absoluta. Eso no quiere decir que tengamos los números, pero la prioridad es total”, aseguró uno de los dirigentes libertarios que están al tanto de las negociaciones en la Cámara de Diputados.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, sin embargo, dilató los tiempos. El acuerdo original era que Argentina tendría el beneficio de poder exportar a Estados Unidos con un arancel del 10%, pero luego de que el Tribunal norteamericano suspendiera toda la política arancelaria de Trump, el presidente norteamericano respondió subiendo todos los aranceles a un 15%. Según afirman en el Gobierno, sin embargo, el compromiso con la Casa Blanca es avanzar en el acuerdo original: solo falta terminar la letra chica.

“El acuerdo va a salir tal como se charló. La prioridad es avanzar con los tratados y la Ley de Patentes”, aseguró un funcionario del Ministerio de Desregulación que está trabajando en la presentación del proyecto en el Congreso. El Gobierno no solo buscará aprobar el acuerdo, sino también adherirse a varios tratados internacionales que refieren a la propiedad intelectual y la sostenibilidad pesquera.

El otro objetivo, que también es de interés para Estados Unidos, es la modificación de la Ley de Glaciares. El proyecto cuenta con media sanción del Senado y apunta a reducir las áreas protegidas para poder habilitar un puñado de inversiones mineras para la explotación de cobre (en San Juan y Mendoza) y de litio (en Catamarca, Salta y Jujuy). El proyecto es impulsado por las provincias mineras –ya que dejará en manos de los cuerpos técnicos provinciales la definición de si un glaciar cumple con una “función hídrica relevante”–, pero también atrae el interés de Estados Unidos, que viene de firmar un acuerdo estratégico para el suministro de minerales críticos con la Argentina.

El debate comenzará este miércoles en la Cámara de Diputados. El objetivo del oficialismo es sancionar la reforma dentro de dos semanas, pero primero tendrá que juntar los votos.

MCM/CRM