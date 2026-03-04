Industriales y empresarios le pidieron “respeto” al Gobierno tras el discurso de Milei en el Congreso

La Unión Industrial Argentina (UIA) salió al cruce luego del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, y utilizó una frase del expresidente Carlos Pellegrini: “Sin industria no hay Nación”.

“Expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”, advirtieron desde la organización.

Los industriales señalaron que varias empresas, en especial las PyMEs “están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”.

La UIA manifestó su postura mediante un comunicado de prensa que difundió en sus redes sociales y utilizó una frase del expresidente Carlos Pellegrini, quien además fue uno de los impulsores para la creación de la organización industrial.

El texto se publicó luego de la reunión que tuvieron los representantes de las uniones industriales del Norte con el Comité Ejecutivo de la UIA. En la misma, expresaron sus “preocupaciones” y solicitaron el apoyo de la UIA para “implementar medidas de aliento a la actividad industrial”.

“Esta región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que tiene la cuarta parte de la población argentina, exhibe el peor poder adquisitivo del país, y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado en el sector privado, lo que redunda en un elevado empleo público”.

En otro tramo, los industriales detallan las cifras que la industria otorga hacia la economía local, entre los que detallaron:

Produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional .

y aporta el . Genera de manera directa el 19% del empleo formal del país , con aproximadamente 1.200.000 trabajadores .

, con aproximadamente . Moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva.

a lo largo de toda la cadena productiva. En total, más de 3.600.000 trabajadores dependen directa o indirectamente de la actividad industrial.

“Estos datos reflejan el rol estratégico que cumple la industria en la economía argentina por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas. Detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores”, indicó la UIA.

En otro tramo, la entidad que preside Martín Rappallini reconoció los avances que logró el Gobierno en materia de “equilibrio fiscal” y la “decisión de encarar reformas estructurales largamente postergadas”, entre las que destacó la baja de la inflación y la actualización del marco laboral, así como “el proceso de integración internacional y todas las medidas tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo nacional”.

“La industria es un sector transable de la economía que compite de manera directa con el mundo y que, por lo tanto, debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros, Por eso es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas. El objetivo del sector industrial es claro: ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”.

También defendió al empresario, quien fue duramente criticado por el mandatario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, al asegurar que “no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”.

“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”.

Sobre el final, la UIA reafirmó su vocación de trabajar junto con el Gobierno, los trabajadores y toda la sociedad con el objetivo de “construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo”. “La industria es parte de la solución”, concluyó el texto.

Rappallini: “La industria es parte fundamental de la solución”

Este miércoles, Rappallini reafirmó los términos del comunicado y la intención de la UIA de “manifestar a la sociedad la importancia que tiene la industria, sobre todo. Por eso decimos que sin industria no hay Nación. Es parte fundamental de la solución y de la transformación”.

Para el presidente de la entidad que nuclea a los industriales argentinos, el país “está pasando un proceso de transformación económica muy importante en términos de estabilización macroeconómica y de corrección de precios relativos. Es un proceso complejo y hay que tener en cuenta a todos los sectores”, sostuvo en declaraciones a radio Mitre.

“Tenemos que adaptarnos porque seguimos conviviendo con las distorsiones del pasado: presión impositiva y tasas altas. Muchos sectores no reactivaron a niveles históricos. Vivimos caída de actividad, con más precios reacomodados a este nuevo escenario en el que hay sectores que están en una situación bastante crítica, como la industria”, reconoció.

Y le mandó un mensaje al Gobierno: “Lo más importante es generar confianza para que los empresarios inviertan. Un clima de negocios se genera con respeto, diálogo, paz e interacción entre públicos y privados”, concluyó Rappallini.

La AEA pide “diálogo respetuoso”

Al igual que la UIA, desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) también emitieron un comunicado en el que destacan “el papel central que desempeñan las empresas privadas en el desarrollo económico y social de las sociedades modernas” al considerar que son “las principales responsables de la producción de la mayor parte de los bienes y servicios, de la generación de empleo, de las exportaciones, así como de contribuir a sostener mediante el pago de impuestos el funcionamiento del Estado”.

“Para que dichas empresas puedan desempeñar plenamente su rol, es necesario seguir avanzando en el proceso de estabilización de la economía que permita generar las condiciones para el crecimiento sostenido. Equilibrar las cuentas públicas, evitar la emisión monetaria espuria, reducir paulatinamente la participación del gasto público en el P.B.I, y continuar disminuyendo la presión tributaria sobre el sector formal, son todas medidas que valoramos como muy positivas, y que fueron postergadas durante años”, recata el comunicado.

Pero al final del escrito, los empresarios remarcan que para avanzar “hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”.

Con información de agencias.

IG