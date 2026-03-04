Así fue el derrumbe del estacionamiento de un edificio en Parque Patricios

El derrumbe del estacionamiento de un complejo habitacional en Parque Patricios ocurrió este martes cerca de las 4.45 de la madrugada, detrás del estadio de Huracán, y dejó a más de 300 familias afectadas.

Bomberos de la Ciudad y el Grupo Especial de Rescate (GER) trabajaron en el lugar para descartar personas atrapadas y evaluar la estabilidad del edificio. No hubo heridos, pero el predio permanece clausurado mientras avanzan las pericias. La causa quedó en manos de la fiscal María del Rosario Selvatici, quien la caratuló como “estrago”.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del colapso de la estructura.

Las primeras evaluaciones arrojaron que lo que colapsó fue la losa del estacionamiento. Mientras los vecinos continúan evacuados por riesgo de derrumbe, el episodio dejó al descubierto la historia completa del desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires.

Se trata de una obra de gran escala, iniciada hace más de una década, atravesada por cambios políticos, rescisión de contratos, múltiples empresas constructoras y distintas etapas de ejecución que hoy configuran lo que en el propio barrio ya describen como una verdadera “obra Frankenstein”.

El rol del Estado y la postura del Gobierno porteño

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicaron a TN que los edificios forman parte de un proyecto del Estado nacional, licitado originalmente durante el kirchnerismo y ejecutado en etapas posteriores.

Según precisaron, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad solo intervino en el scoring de los postulantes y en la adjudicación de las viviendas a los beneficiarios, pero que “no tuvo injerencia en la construcción ni en los controles técnicos de obra”.

Los vecinos ya comenzaron a denunciar presuntos vicios de obra y problemas estructurales previos al derrumbe, como filtraciones de agua y reparaciones constantes en el patio interno. En los últimos días, y lo que se cree que provocó el incidente, fue una obra de reparación.

“Hay cosas mal hechas. Venía filtrando la cochera desde hace un par de años, cuando llueve, pierde mucho. Después de cuatro años logramos que empezaran a hacer los trabajos, hicieron cuatro agujeros locos hace cuatro meses y ahí está el desastre”, contó un vecino a TN.

A ese escenario se suma una situación administrativa que, según relataron vecinos, habría dejado al complejo durante años en una suerte de “limbo legal”.

A diferencia de otros desarrollos habitacionales, en Estación Buenos Aires nunca llegó a conformarse un consorcio formal de propietarios. En su lugar, se designó un administrador fiduciario, una figura transitoria que debía actuar hasta la finalización total de la obra y la escrituración de las unidades.

Sin embargo, ese esquema quedó a mitad de camino. La estructura original del Procrear fue desarmada, la administración habría quedado acéfala durante distintos períodos y, según señalaron los propios dueños, nunca se emitió un acta de final de obra integral del complejo.

Esa situación habría impedido avanzar con la escrituración definitiva de las viviendas, aun cuando en 2021 se realizó un acto oficial de entrega, en el que los adjudicatarios recibieron las llaves, pero no las escrituras.

Como consecuencia, muchas familias quedaron sin un título de propiedad formal, sin consorcio constituido y sin un esquema claro de responsabilidades sobre los espacios comunes, el mantenimiento estructural y las reparaciones de fondo. Hoy, los terrenos linderos al predio fueron puestos en subasta judicial por el gobierno de Javier Milei.

La investigación está a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, que caratuló el expediente como “estrago”.

En ese sentido, la fiscal requirió la documentación sobre permisos para la construcción, así como los datos del ingeniero y del administrador que participaron de la obra. Además, solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad desde este martes hasta un mes atrás desde el inicio de la construcción.

