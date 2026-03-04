Día Nacional del Hermano: ¿por qué se celebra el 4 de marzo?

En la Argentina, todos los 4 de marzo es el Día Nacional del Hermano, en recuerdo de la católica Madre Teresa de Calcuta, quien en vida fue un símbolo de solidaridad y compromiso con el prójimo. La fecha tiene como objetivo ir más allá de la relación de sangre, fomentando la solidaridad y el compañerismo entre las personas.

Cabe destacar que en el resto del mundo, el Día Mundial del Hermano se celebra el 5 de septiembre, cuando falleció la religiosa en el año 1997. Aunque la fecha en nuestro país no se base en ningún evento particular, quedó establecida hoy por costumbre y por fines comerciales y su intención es la misma al día internacional.

La Madre Teresa de Calcuta llevó, junto a sus hermanas de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, paz y sosiego a muchas personas necesitadas y desamparadas en el mundo. Logró llegar a los 500 lugares alrededor del mundo que adoptaron y asumieron su causa, por lo que ganó un Premio Nobel de la Paz en 1979 y fue declarada santa por el Papa Francisco en 2016.

La palabra hermano viene del latín germanus (en español, germen), que a su vez proviene de la palabra gigno, que significa verdadero y exacto. Refiere a dos o más personas genéticamente emparentadas por lazos consanguíneos o de afinidad, y que comparten uno o ambos padres. Es una relación de parentesco caracterizada por una fuerte conexión emocional.

De todos modos, también se consideran también a aquellos que no tienen vínculos consanguíneos entre sí. Esto es porque, al igual que los hermanos que comparten padres, los amigos pueden crecer en convivencia en las etapas de la infancia, la adolescencia y la juventud, formando relaciones cercanas y afectuosas.

