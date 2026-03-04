Día Nacional del Hermano: ¿por qué se celebra el 4 de marzo?
En la Argentina, todos los 4 de marzo es el Día Nacional del Hermano, en recuerdo de la católica Madre Teresa de Calcuta, quien en vida fue un símbolo de solidaridad y compromiso con el prójimo. La fecha tiene como objetivo ir más allá de la relación de sangre, fomentando la solidaridad y el compañerismo entre las personas.
Cabe destacar que en el resto del mundo, el Día Mundial del Hermano se celebra el 5 de septiembre, cuando falleció la religiosa en el año 1997. Aunque la fecha en nuestro país no se base en ningún evento particular, quedó establecida hoy por costumbre y por fines comerciales y su intención es la misma al día internacional.
La Madre Teresa de Calcuta llevó, junto a sus hermanas de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, paz y sosiego a muchas personas necesitadas y desamparadas en el mundo. Logró llegar a los 500 lugares alrededor del mundo que adoptaron y asumieron su causa, por lo que ganó un Premio Nobel de la Paz en 1979 y fue declarada santa por el Papa Francisco en 2016.
La palabra hermano viene del latín germanus (en español, germen), que a su vez proviene de la palabra gigno, que significa verdadero y exacto. Refiere a dos o más personas genéticamente emparentadas por lazos consanguíneos o de afinidad, y que comparten uno o ambos padres. Es una relación de parentesco caracterizada por una fuerte conexión emocional.
De todos modos, también se consideran también a aquellos que no tienen vínculos consanguíneos entre sí. Esto es porque, al igual que los hermanos que comparten padres, los amigos pueden crecer en convivencia en las etapas de la infancia, la adolescencia y la juventud, formando relaciones cercanas y afectuosas.
Hermanos famosos de Argentina
- Lucía y Joaquín Galán: llevan más de cuarenta años siendo el dúo Pimpinela, uno de los más exitosos y reconocidos de la música argentina. Editaron 24 discos.
- Darío y Luisana Lopilato: en los años 2000 participaron juntos de la sitcom más exitosa de la televisión argentina: Casados con Hijos.
- Dolores y Tomás Fonzi: desde muy pequeños fueron parte del elenco de Verano del 98, una serie donde interpretaron a los hermanos Clara y Benjamín.
- Wanda y Zaira Nara: las dos mediáticas, Zaira se dedicó a la conducción de televisión, mientrsa Wanda se centró en el fútbol donde representa a su marido, Mauro Icardi.
- Charlotte y Alex Caniggia: hijos del ex futbolista Claudio Paul y Mariana Nannis, los hermanos se convirtieron en una dupla mediáticas con su propio reality, Caniggia Libre.
- Nicolás y Gastón Pauls: actores y conductores, crecieron en paralelo dentro de la industria televisiva. Nicolás se destacó en ficción y cine; Gastón, además de actuar, impulsó proyectos documentales y de contenido social.
- Javier y Karina Milei: presidente y secretaria general de la Presidencia; dupla central del actual gobierno argentino.
- Néstor y Alicia Kirchner: expresidente y exministra de Desarrollo Social, figuras clave del kirchnerismo.
- Carlos y Eduardo Menem: expresidente y senador, ambos con fuerte peso en la política nacional.
- Gabriel y Diego Milito: dos referentes de la Selección Argentina de fútbol y de clubes europeos; uno defensor, el otro delantero.
- Giovanni y Giuliano Simeone: dos de los hijos de Diego “Cholo” Simeone brillan en el fútbol europeo y ambos vistieron la camiseta de la Selección Argentina.
