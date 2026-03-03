Israel ataca el edificio de la Asamblea de Expertos, encargada de elegir al líder supremo de Irán, según medios locales

Los medios iraníes informaron este martes de un ataque contra el edificio de oficinas de la Asamblea de Expertos, en la plaza Rasalat de la ciudad de Qom, al sur de Teherán.

La Asamblea de Expertos es el órgano responsable de elegir al próximo líder supremo de Irán tras el asesinato de Alí Jamenei durante la operación de EE.UU. e Israel.

No está claro quién estaba dentro en ese momento y si hay víctimas o fue evacuado.

Según confirmó una fuente de Defensa al Times of Israel, se habían reunido altos clérigos para elegir al nuevo líder supremo de Irán. La Asamblea de Expertos tiene 88 miembros.

Los medios locales muestran imágenes del edificio gravemente dañado por los ataques.

Israel ataca uno de los aeropuertos de Teherán

El aeropuerto Mehrabad, situado en el centro de Teherán, también fue atacado este martes por Israel.

La agencia iraní Mehr mostró una humareda sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que se usa para vuelos nacionales y diplomáticos.