Milei descarga un show de intolerancia en el Congreso: “Ladrones, delincuentes; kukas me encanta domarlos”

Javier Milei hace de la Asamblea Legislativa un ring de disputa mano a mano con la oposición y reveló un sinfin de descargas contra el peronismo para relanzar el segundo periodo de su gobierno. “Kukas, me encanta domarlos”, les espetó el mandatario en un discurso que durante su primer tramo, dejando hacia el final una serie de anuncios: adelantó, sin precisiones, una reforma impositiva, otra electoral y hasta judicial, además de plantear que buscará cambios en los códigos penal, civil, comercial y aduanero.

Defendió así el Presupuesto 2026 y dijo que es “el primero sin libre de default en cien años”. Luego habló sobre la ley de inocencia fiscal y la recientemente sancionada baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. “El que las hace las paga”, afirmó. También destacó medidas como el RIGI, la motosierra sobre la administración pública y hasta el superávit de Aerolíneas Argentinas, que al inicio de su gestión quería privatizar. “Sacala del ángulo, kuka”, planteó.

El fuerte cruce con la oposición peronista estuvo acompañado por una tribuna de fanáticos libertarios a la que se sumaron funcionarios y legisladores oficialistas. “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, les espetó a los miembros de la bancada de Unión por la Patria, antes de apuntar directamente contra Cristina Kirchner: “Manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa”.

En un cruce al borde de los escandaloso con la oposición, Milei dijo que los audios que vinculan a su hermana Karina Milei con supuestas coimas son “falsos”. “No tienen los crudos”, arremetió, aunque la causa judicial está avanzada: Diego Spagnuolo, ex amigo del mandatario, está procesado por la causa de las supuestas coimas en la Andis.

Milei pisó el Congreso a las 21 y tuvo un frío saludo con su vice Victoria Villarruel en las escalinatas del Palacio Legislativo. Luego de firmar en el libro de honor “Viva la libertad carajo”, pasó al recinto de la Cámara de Diputados, donde fue recibido por palcos repletos de funcionarios y seguidores libertarios.

El cruce con la oposición llegó incluso a generar un intercambio llamativo entre Villarruel y Martín Menem, titular de la Cámara baja, situados detrás del estrado especial desde el que hablaba Milei. A su vez, el protocolo ordenado por Karina Milei impidió que la prensa acreditada se posicionara en los palcos históricos para los periodistas para evitar grabar al Presidente detrás suyo.

En su show de intolerancia, Milei descalificó a varios opositores. “Oligarca disfrazado de pordiosero”, le dijo a Juan Grabois. “Chilindrina trotska”, le endilgó a Myriam Bregman. Y le dijo a Nicolás del Caño: “Si fueras la representacion de los trabajadores tendríamos un problema muy grave: ustedes no son más del 5%”.

Milei acusó a la oposición de “golpista”, recordó que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, declaró recientemente que el gobierno “no puede llegar al 2027” y retrucó: “Tenemos la fuerza para hacerle frente a cualquier golpe que quieran llevar adelante los agentes del antiguo regimen”.

Mientras Milei descargó una bateria de ataques a la oposición, dos senadoras se levantaron de sus bancas y se fueron del recinto: una fue la cordobesa Alejandra Vigo y la otra fue la neuquina Julieta Corroza. Ambas votaron a favor, el viernes pasado, de la sanción de la reforma laboral.

En los escasos tramos de anuncios concretos, Milei dijo que impulsará reformas del Código Civil y el Código Comercial, además del Código Penal. También habló de cambiar el Código Aduanero y adelantó una reforma tributaria, pero no dio precisiones.

También convocó a “abrazar políticas de Estado por primera vez en un siglo”, pero a su modo libertario: “El Estado presente fracasó, sino que tiene que ser agil y abocado en pocas funciones: defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Noticia en desarrollo

MC