Francia, Reino Unido y Alemania evalúan atacar Irán para neutralizar su capacidad militar

Los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania, que integran el denominado bloque E3, advirtieron este domingo que consideran adoptar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, en el marco de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

En una declaración conjunta, los tres países señalaron que podrían “permitir las acciones defensivas necesarias y proporcionadas” para neutralizar esos sistemas “en su origen”, con el objetivo de defender sus intereses y los de sus aliados en la región. Además, confirmaron que acordaron colaborar con Estados Unidos y con socios regionales en esta cuestión.

Condena a los ataques iraníes

Los líderes del E3 —el presidente Emmanuel Macron, el canciller Friedrich Merz y el primer ministro Keir Starmer— condenaron lo que calificaron como ataques “indiscriminados y desproporcionados” con misiles lanzados por Teherán contra distintos países, incluidos algunos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel.

Según el comunicado, las acciones iraníes “han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región”. En ese sentido, instaron a Teherán a “poner fin de inmediato” a los ataques.

El pronunciamiento se produce tras una serie de incidentes que afectaron tanto a países aliados como directamente a miembros del E3. Entre ellos, el impacto de un dron iraní en el puerto de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, que alcanzó un hangar naval militar francés. De acuerdo con la información oficial, el hecho dejó daños materiales limitados y no se reportaron víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa británico informó que, en una misión conjunta con Qatar, un caza Typhoon neutralizó un dron iraní que se dirigía hacia ese país.

Las represalias iraníes también impactaron en otros Estados del Golfo, como Baréin y Kuwait, en un escenario de creciente inestabilidad regional que mantiene en alerta a las principales potencias europeas con presencia militar en la zona.