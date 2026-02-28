River tiene reemplazante para Marcelo Gallardo: Eduardo Coudet llegó a un acuerdo y firmará contrato hasta 2027

Tal como se preveía, Eduardo “Chacho” Coudet llegó este sábado a un acuerdo con la dirigencia de River Plate y se convirtió en el nuevo entrenador Millonario, donde ya estuvo en su etapa como futbolista, en reemplazo del emblemático Marcelo Gallardo, quien dejó su puesto tras la victoria del equipo de Núñe, por 3 a 1, ante Banfield.

Eduardo Coudet, actualmente en Alavés, concretará la rescisión de su vínculo con el club español en breve y el próximo miércoles llegaría a la Argentina para firmar el contrato con el equipo de Núñez hasta fines de 2027, con opción a otro año más, según objetivos.

El primer contacto formal entre el director técnico y la dirigencia de River, encabezada por el presidente Stefano De Carlo, se concretó este sábado -vía zoom- y durante el mismo llegaron a un acuerdo de palabra, tanto en el plano económico como en el plano futbolístico.

El entrenador, ya señalado como principal candidato para llegar a River, dirigió a Alavés este viernes, en la derrota 2-0 frente al Levante, mientras la directiva del conjunto vasco ya tenía avanzadas las conversaciones con Quique Sánchez Flores para que se haga cargo del plantel.

Por su parte, en las últimas horas el empresario Eduardo Bragarnik -representante del entrenador-, ya había deslizado que a Eduardo Coudet le interesaba dirigir a River Plate, lo que aceleró las negociaciones, y al mismo tiempo dejaba sin chances a otros candidatos, como Hernán Crespo, Santiago Solari y Ramón Díaz.

Eduardo “Chacho” Coudet, de 51 años, inició su carrera como entrenador en 2015 con un recordado equipo de Rosario Central, dirigió brevemente al Tijuana de México y tuvo un recordado ciclo en Racing, entre 2017 y 2020, que le dejó sus primeros dos títulos: la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.

Su derrotero continuó en el Inter de Porto Alegre, en dos ciclos, tres temporadas en el Celta de Vigo español y menos de un año en Atlético Mineiro de Brasil, donde alzó el campeonato estadual Mineiro.

Durante su etapa como futbolista, Coudet jugó en Platense, Rosario Central, San Lorenzo, Celta de Vigo; San Luis y Necaxa de México; Colón de Sante Fe, y por último una incursión en el fútbol de Estados Unidos: Philadelphia y Fort Lauderdale, hasta que en 2010 se retiró.

Con información de Noticias Argentinas

JIB