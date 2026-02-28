El Gobierno activa alerta máxima en el país luego del ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra Irán que dejó al menos 200 muertos

El Gobierno argentino elevó este sábado el nivel de seguridad a “ALTO” en todo el territorio nacional ante la escalada bélica en Medio Oriente, luego de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, que dejaron al menos 201 muertos y 747 heridos, según datos difundidos por la Media Luna Roja iraní.

A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, la Oficina del Presidente informó que la medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y la comunidad judía”, e incluye el refuerzo de la custodia en representaciones diplomáticas extranjeras. Además, se activaron protocolos de alerta en fronteras y se dispuso el monitoreo permanente del escenario internacional por parte del Sistema de Inteligencia Nacional.

La decisión se conoció en medio de una jornada de máxima tensión internacional. De acuerdo con la agencia oficial iraní ISNA, el vocero de la Media Luna Roja, Moytaba Jaledi, confirmó que 24 de las 31 provincias iraníes fueron atacadas y que más de 220 equipos de emergencia se encuentran desplegados en tareas de rescate. El balance preliminar, hasta las 20.45 hora local, registraba 201 fallecidos y 747 heridos, aunque el Gobierno iraní no difundió aún cifras oficiales consolidadas.

El comunicado completo

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente.

La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional. En ese marco, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país.

Asimismo, por instrucción presidencial, el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.

Del mismo modo, se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las Fuerzas Federales de Seguridad.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión“.

El saldo del brutal ataque

Entre los episodios más graves reportados por autoridades locales figura el bombardeo contra una escuela primaria femenina en la ciudad sureña de Minab, donde murieron al menos 85 personas, en su mayoría niñas. Otro ataque impactó en un pabellón deportivo en Lamerd y dejó al menos 15 muertos.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que existen “señales” de que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, “dejó de existir” tras el ataque contra su residencia en Teherán. “El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, declaró en un mensaje retransmitido durante la noche del sábado.

Netanyahu sostuvo además que en el marco de un “ataque sorpresa” fue destruido el complejo de Jamenei “en el corazón de Teherán” y advirtió que en los próximos días continuarán los bombardeos contra “miles de objetivos del régimen”.

Con información de agencias y medios

JIB