Bill Clinton declaró ante el Congreso sobre Epstein: “Si hubiera tenido la más mínima sospecha de lo que estaba haciendo, lo habría denunciado”

El expresidente de EE.UU. Bill Clinton testificó este viernes ante los miembros del Congreso que investigan el caso del depredador sexual Jeffrey Epstein. La declaración a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, supone la primera vez que un expresidente se ve obligado a testificar ante el Congreso.

En su declaración inicial, el expresidente dijo sobre Jeffrey Epstein, según publicó en sus redes sociales: “Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la más mínima sospecha de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo y habría liderado la petición de justicia por sus delitos, en lugar de tratos favorables”.

“No vi nada y no hice nada malo”, afirmó el expresidente en su declaración inicial. Bill Clinton no fue acusado de ningún delito. Sin embargo, EE.UU. se enfrenta a cómo debe ser la rendición de cuentas en un momento en el que personas relevantes de todo el mundo fueron destituidos de sus altos cargos por mantener vínculos con Epstein después de que este se declarara culpable en 2008 de solicitar los servicios de prostitución de una menor.

“Estamos aquí porque él ocultó lo que hacía tan bien a todo el mundo durante tanto tiempo”, dijo Bill Clinton. “Y cuando salió a la luz su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él”.

La comparecencia del expresidente se produce un día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, se sentara con los congresistas para su propia declaración, en la que les dijo que no tenía conocimiento de cómo Epstein había abusado sexualmente de niñas menores de edad y que ni siquiera recordaba haberlo conocido.

Pero Bill Clinton, que tampoco fue acusado de ningún delito, tendrá que responder a preguntas sobre su relación con Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell.

El presidente del comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comey, afirmó este viernes que permitirá a los miembros republicanos informar a los periodistas mientras Bill Clinton presta declaración.

Comey también prometió publicar el video y las transcripciones del testimonio de Hillary Clinton.

Los Clinton querían testificar en público, pero los republicanos, que tienen el control del órgano, insistieron en que las declaraciones se realizaran a puerta cerrada.

Los demócratas del comité pidieron a Comey que publicara el video completo de la sesión del jueves de la exsecretaria de Estado.