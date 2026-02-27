eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
EN VIVO El Senado vota la sanción de la reforma laboral

IA en las empresas: advierten sobre la falta de estrategia, métodos y datos de calidad al implementarla

  • Especialistas sostienen que la mayoría de los fracasos en inteligencia artificial no se explican por la tecnología sino por problemas internos de organización: “La IA potencia lo que ya existe: orden o caos”.

Especialistas sostienen que la mayoría de los fracasos en inteligencia artificial no se explican por la tecnología sino por problemas internos de organización
Especialistas sostienen que la mayoría de los fracasos en inteligencia artificial no se explican por la tecnología sino por problemas internos de organización

0

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana y pasó a ocupar un lugar central en la agenda de las empresas. Sin embargo, los resultados no siempre acompañan el entusiasmo. Para el consultor Axel Jutoran, especialista en IA aplicada a negocios, el principal obstáculo no es técnico sino estratégico: muchas organizaciones avanzan sin un plan claro, sin procesos documentados y sin datos de calidad.

“El error más común es sobreestimar el impacto inmediato y subestimar la complejidad operativa”, explica. Según su diagnóstico, numerosas compañías incorporan herramientas de IA con la expectativa de que resuelvan desordenes estructurales previos. “Creen que la tecnología va a arreglar procesos que nunca estuvieron definidos. Pero la IA no corrige el caos: lo acelera”, advierte.

La falta de un norte estratégico es, para Jutoran, uno de los factores centrales del fracaso. Cuando la adopción responde a la presión del mercado y no a objetivos concretos y medibles, las implementaciones suelen volverse dispersas. En esos casos, el uso queda librado a la iniciativa individual de los empleados, sin un marco común ni métricas claras. El resultado es frustración y la percepción de que “la IA no funciona”.

Para el consultor Axel Jutoran, especialista en IA aplicada a negocios, el principal obstáculo no es técnico sino estratégico.
Para el consultor Axel Jutoran, especialista en IA aplicada a negocios, el principal obstáculo no es técnico sino estratégico.

A esto se suma un problema clave: la calidad de los datos. “La IA necesita contexto y estructura. Si los datos de entrada son deficientes, el valor agregado será nulo o incluso negativo”, señala. Sin información confiable y bien organizada, cualquier sistema automatizado reproduce errores a gran escala. “Automatizar un proceso mal diseñado es escalar el error”, sintetiza.

Los antecedentes internacionales refuerzan la advertencia. Un concesionario vinculado a Chevrolet debió intervenir cuando un chatbot aceptó vender autos por un dólar, mientras que Air Canada fue obligada a respetar una política de reembolsos que su propio sistema automatizado había informado de manera incorrecta a un pasajero. Para el especialista, estos casos exponen la necesidad de controles humanos y mediciones constantes.

Frente a este escenario, Jutoran propone un enfoque gradual: primero mapear y documentar los procesos existentes; luego optimizarlos; incorporar asistentes que acompañen el trabajo humano; avanzar en implementaciones específicas; y recién en una etapa final automatizar de manera integral. La conclusión, afirma, es menos tecnológica que organizacional: sin estrategia, método y datos de calidad, la inteligencia artificial difícilmente cumpla las expectativas que hoy despierta en el mundo empresarial.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats