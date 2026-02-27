El Gobierno vuelve a limitar la cobertura periodística durante el discurso de Milei en el Congreso

El Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) denunció que el Gobierno volvió a limitar el trabajo de la prensa durante la Asamblea Legislativa y repudió la decisión de impedir que los periodistas acreditados ocupen los palcos históricos destinados a la cobertura periodística en el Congreso desde el retorno de la democracia.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la entidad cuestionó a la Presidencia de la Nación Argentina por una medida que —según señalaron— fue avalada por las autoridades del Congreso de la Nación Argentina y que, por segundo año consecutivo, desplaza a los cronistas parlamentarios de su lugar habitual durante la apertura de sesiones ordinarias.

La decisión libertaria ocurre en un marco general de fuerte avanzada sobre la libertad de prensa. Este viernes el Gobierno espera sancionar la reforma laboral donde se incluye la derogación del Estatuto del Periodista. Además hay una continua agresión a los trabajadores de prensa: el último caso ocurrió este jueves con la detención de un camarógrado del canal A24 que cubría una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares en las inmediaciones del Congreso.

El impedimento mileísta choca incluso con una tradición que aún respeta hasta el propio Donald Trump en Estados Unidos. En su reciente discurso del Estado de la Unión en el Capitolio, la prensa acreditada norteamericana se ubicó detrás del mandatario. El espacio es similar al que ocuparían los periodistas en el Congreso argentino.

Resolución injustificada y arbitraria

Desde el CPP calificaron la resolución como “injustificada y arbitraria” y advirtieron que obstaculiza el normal desarrollo de la tarea periodística, además de afectar la libertad de prensa y de expresión consagrada en la Constitución Nacional. Según denunciaron, no hubo explicaciones oficiales por parte de la Vicepresidencia, responsable de la organización del evento.

En tanto, indicaron que desde la Presidencia de la Cámara de Diputados se esgrimieron razones “de seguridad” para fundamentar la decisión. Sin embargo, los periodistas remarcaron que esos mismos palcos son utilizados en cada sesión ordinaria sin que se hayan registrado incidentes, por lo que consideraron que la justificación resulta “inaceptable”.

El comunicado también recuerda que se trata de la tercera vez que los trabajadores de prensa son desplazados durante la actual gestión. La primera ocurrió durante la presentación del Presupuesto 2025 en 2024; luego se repitió en la Asamblea Legislativa de 2025, cuando fueron reubicados en las galerías destinadas a invitados. En esas oportunidades, señalaron, las limitaciones de espacio, sonido y visibilidad dificultaron la cobertura y se restringió la libre circulación por el Palacio Legislativo, pese a tratarse de acreditados permanentes.

Por último, el CPP informó que solicitó reuniones formales con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para revertir la decisión. Hasta el momento, aseguraron, no obtuvieron respuesta. Si bien valoraron los esfuerzos del personal de la Cámara baja para mejorar las condiciones de trabajo, anticiparon que no claudicarán en su reclamo para recuperar su ubicación habitual en el recinto.

MC