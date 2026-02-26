Milei apuntó contra Paolo Rocca y los dueños de Aluar y Neumen: “Dejaron en evidencia al sistema corrupto”

El presidente Javier Milei apuntó este jueves contra un grupo de empresarios que en las últimas semanas protagonizaron fuertes controversias por el cierre de la fábrica FATE, el precio de los neumáticos y del aluminio, como fue el caso de Techint. “Han dejado en evidencia al sistema corrupto”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, dijo Milei en referencia al dueño de CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca; de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla; y de Neumen, Roberto Méndez.

En un tuit titulado “Batalla cultural”, el Presidente finalizó: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Las declaraciones de Milei llegaron después de las que había realizado el CEO de Neumen al admitir que, previo a la desregulación del mercado, los neumáticos estaban caros y que obtuvieron rentabilidades altísimas a partir de la remarcación de precios, posibilitada por las restricciones a las importaciones.

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, dijo en diálogo con el streaming Ahora Play.

“Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, afirmó.

Además, ponderó como positivo “lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”.

Semanas atrás, en Casa Rosada creció el malestar por el timing en el que ocurrió el anuncio del cierre de FATE, la histórica fábrica nacional de neumáticos de la que es dueño Javier Madanes Quintanilla, un peso pesado del empresariado industrial argentino por ser además dueño de Aluar, la mayor productora de aluminio primario del país.

“A mí me sorprende muchísimo que esto se haya anunciado el día anterior al tratamiento de la reforma”, indicó un funcionario del Gobierno. Minutos después, el presidente Javier Milei tuiteó: “¿Conspiranoico yo? Fin”. La comunicación del cierre de la compañía se produjo en el mismo día en el que la CGT convocó a un paro nacional por 24 horas, cuando se trató la reforma laboral en el recinto de la Cámara de Diputados.

A finales del mes de enero, la reciente adjudicación a la empresa india Welspun para el suministro de tubos destinados al gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro generó un choque público entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, director ejecutivo del Grupo Techint.

Milei defendió la apertura de importaciones y apuntó contra quienes critican la decisión, insinuando que las objeciones responden a intereses personales. “La nueva Argentina”, abrió su reflexión el mandatario. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre...”, disparó.

Luego apuntó contra Paolo Rocca al cuestionar a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos CAROS...”; la referencia, indudable, fue al CEO de Techint.