Apenas asumió Milei, Cancillería aumento 398% el contrato con la academia de inglés de la pareja de Sturzenegger

En febrero de 2024, Javier Milei llevaba dos meses en Casa Rosada, la consigna “no hay plata” reinaba en el Ejecutivo y Cancillería renovaba un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por la pareja del entonces asesor en las sombras Federico Sturzenegger, para dar un curso de idioma a más de cien empleados administrativos.

El convenio con la AACI estaba vigente desde 2018, pero la primera renovación bajo el Gobierno ultraderechista marca dos presuntas irregularidades. Primero, el monto creció 398% con respecto a marzo de 2023, muy por encima de la inflación en ese período, que fue 276%. Es decir, un alza de 32% en términos reales, a contramano de lo ocurrido durante los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Segundo, Sturzenegger, pese a que hacía gala de acceso libre a Casa Rosada y participación en actos oficiales, se excusó en que no estaba formalmente designado para evitar el protocolo que previene conflictos de intereses. Su pareja, Josefina Roulliet, era directiva de AACI desde 2020.

La adjudicación directa a la AACI por $114 millones en diciembre pasado para el curso a 132 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores durante 2026 —dada a conocer por la agencia Noticias Argentinas— despertó críticas sobre Sturzenegger por presuntamente favorecer un negocio en el que estaba involucrada su pareja. El entorno del ministro de Desregulación y el canciller Pablo Quirno respondieron que el convenio databa de 2018, y que para el nuevo acuerdo de diciembre pasado se había activado el protocolo que solicita un dictamen de la Oficina Anticorrupción, por el vínculo Sturzenegger-Roulliet.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández

Sin embargo, el foco no debe ser puesto en la última renovación de diciembre, sino en la firmada en febrero de 2024, cuando Diana Mondino estaba al frente de Cancillería y Sturzenegger se mostraba en redes junto a resmas de papel con cargos y leyes que se proponía eliminar, mientras punteaba el contenido de la ley Bases con borradores que le enviaban estudios jurídicos privados.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández. En ese período, la inflación alcanzó 276%, 122 puntos porcentuales menos. La sobrecarga real es de 32%.

El porcentaje es de por sí inusitado, pero se torna más sospechoso en un contexto en que el Ejecutivo, con Milei y Sturzenegger a la cabeza, justificaban la suspensión de la entrega de medicamentos a enfermos graves y de alimentos a los comedores populares con el argumento de que no había fondos y se imponía realizar auditorías. Para aumentar una adjudicación directa para la enseñanza de inglés a la academia dirigida por la pareja de Sturzenegger, hubo plata.

Cancillería y Desregulación no respondieron insistentes pedidos de este medio para conocer los montos pagados a AACI desde 2018, pero el dato pudo ser reconstruido con información subida al portal público ComprAR.

Allí se consigna que la primera adjudicación directa de Cancillería a AACI fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. Macri era Presidente y Sturzenegger era titular del Banco Central, pero Roulliet no estaba en la AACI, sino como directora de Control del Teatro Colón, en una de las múltiples funciones que ocupó en diversos Gobiernos del PRO.

A fines de noviembre de 2019, días antes del cambio de Gobierno, la administración Macri aumentó un segundo contrato a la AACI hasta $2,7 millones, menos que la inflación desde marzo de 2018 (110,7%). El patrón continuó durante el mandato de Alberto Fernández el 30 de noviembre de 2020 ($4 millones, algo más que inflación de 36%, ya con Roulliet en funciones en la academia de inglés), el 4 de marzo de 2022 ($5,7 millones, bastante por debajo del 82% de inflación), y el 5 de marzo de 2023 ($11 millones, nuevamente por debajo del 103% de inflación en ese período).

Al convenio de febrero de 2024 con 398% de aumento (de $11 millones a $55,3 millones) le siguió el de diciembre pasado, por $114 millones, adjudicado el 23 de diciembre de 2025, nuevamente con un alza superior al 82% de inflación en ese lapso de 22 meses.

Tomadas ambas gestiones de los predecesores de Milei, el contrato con la AACI disminuyó en términos reales. Con la llegada de Milei, la motosierra se desafiló: lleva un alza de 936% desde la última firma de Fernández, frente a 688% de inflación.

Incluso, la oferta de diciembre pasado redujo la contraprestación, ya que se trata de 10 horas mensuales de clases para 132 empleados, frente a los 170 de 2019.

El contrato con la AACI desde que Sturzenegger llegó al Ejecutivo se ubica así entre los pocos gastos del Estado que encontraron manos dispendiosas, como los precios admitidos para la compra de medicamentos en ANDIS dirigida por Diego Spagnuolo, los fondos de la SIDE, la seguridad presidencial y los viajes de los Hermanos Milei a Miami.

Aunque hay controversias sobre el efectivo cumplimiento del protocolo que supone la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación en caso de conflicto de intereses, el Gobierno exhibió la declaración jurada que reconoció un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, tramitada para la última renovación del programa de idiomas para 2026. Las partes firmaron un “pacto de integridad”.

Ese paso se omitió en marzo de 2024. “Para declararse persona expuesta políticamente, tiene que estar en el cargo”, indicaron en el entorno de Sturzenneger.

Su designación como ministro fue en julio de ese año. En el semestre previo, se dio una situación vidriosa, porque el desregulador exhibía poder en redes, pese a que no tenía poder de firma, situación análoga a la del asesor Santiago Caputo, uno de los hombres que maneja más terminales del Ejecutivo sin un cargo formal que lo justifique. En la comunicación oficial de Presidencia en ocasión de la jura, se indicó que Sturzenegger “colaboró en la agenda de desregulación desde el 10 de diciembre de 2023”.

Las alertas se encendieron dada la sensibilidad y volumen económico de los temas que dependían de Sturzenegger desde el primer minuto de Milei en Casa Rosada. Ahora, el funcionario aprovecha esa laguna para justificar el incumplimiento del pacto de integridad que debió firmar.

SL/CRM

slacunza@eldiarioar.com