Carlos Mahiques se apartó de la causa por la quinta en Pilar vinculada a la AFA

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, resolvió excusarse de intervenir en el expediente que investiga la titularidad y el origen de los fondos de una quinta en Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al dirigente Pablo Toviggino.

El apartamiento se produjo luego de que circularan versiones sobre un supuesto cumpleaños del magistrado en el predio, ubicado en Villa Rosa. Mahiques rechazó esa versión, pero la controversia abrió interrogantes sobre su imparcialidad para votar en un expediente de alta exposición pública.

Una definición pendiente

La sala de Casación debía resolver un punto central: si la causa continúa en el fuero federal o si vuelve al ámbito Penal Económico. La discusión se activó tras la apelación del fiscal Carlos Cearras, quien cuestionó la decisión que había enviado el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

En el tramo inicial intervino el juez federal Daniel Rafecas, que ordenó el allanamiento del inmueble, dispuso su tasación y dictó embargos. Más tarde tomó intervención el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.

Con la excusación de Mahiques, la Cámara deberá redefinir su integración antes de pronunciarse sobre la competencia.

Propiedad y presunto lavado

La investigación apunta a establecer quién es el dueño real de la propiedad, de 5,5 hectáreas y valuada en más de USD 20 millones. Formalmente, el inmueble figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada. La Justicia analiza si Toviggino habría actuado como propietario a través de terceros y si existió un esquema de presunto lavado de activos.

De acuerdo con la tasación judicial, el predio cuenta con helipuerto, viviendas, instalaciones deportivas y un galpón con más de 50 vehículos de alta gama. También se examinan movimientos aéreos vinculados a una aeronave que registró vuelos desde y hacia la propiedad.

El caso adquirió relevancia institucional por la relación entre el expediente y la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, en un contexto de creciente escrutinio sobre los vínculos entre dirigentes deportivos y actores del sistema judicial.