El exembajador británico y excomisario europeo Peter Mandelson, arrestado por el caso Epstein

Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Washington y antiguo comisario europeo, fue arrestado este lunes en Londres bajo sospecha de “mala conducta” en cargo público por supuestamente filtrar información confidencial del Gobierno británico a Jeffrey Epstein. El jueves pasado fue arrestado Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos III, en una investigación similar.

La policía metropolitana estaba investigando a Mandelson desde hace semanas tras la publicación de mensajes dentro de los archivos del pederasta convicto que hizo públicos en enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El laborista, que fue comisario de Comercio y miembro de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, dimitió como embajador en septiembre por su relación con Epstein. El actual primer ministro, Keir Starmer, lo había nombrado unos meses antes por su experiencia en negociaciones.

En su comunicado, como es habitual, la policía evita incluir el nombre de la persona detenida, que en este caso describe como “un hombre de 72 años” arrestado en Camden, en Londres, sospechoso de “mala conducta” en un cargo público, y confirmó que está siendo interrogado en una comisaría de la ciudad. Un video muestra a Mandelson mientras es conducido a la comisaría.

Mandelson puede ser retenido hasta 96 horas, pero lo habitual, sin pedir más tiempo, es de unas 12 horas, antes de que la policía decida si dejar al sospechoso en libertad con o sin cargos. En el caso de Mountbatten-Windsor, el expríncipe fue liberado tras once horas en comisaría y sigue bajo investigación.

El “príncipe de las tinieblas”

Mandelson tenía el apodo de “el príncipe de las tinieblas” ya desde sus tiempos con Blair por supuestamente su capacidad de maniobra en la sombra y su capacidad de influencia en los periodistas. Es considerado uno de los artífices de la victoria laborista de 1997. Dimitió dos veces de sus puestos, pero seguía siendo una figura prominente entre políticos y empresarios. Fue comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008.

En septiembre, Mandelson fue despedido por Starmer como embajador en Washington después de la publicación de más detalles sobre su relación con Epstein incluso después de que el millonario fuera encarcelado por prostitución de menores. Pero Mandelson, exministro y excomisario europeo, había mantenido el título como miembro de la Cámara de los Lores. Después de la publicación de los archivos, se “jubiló” de este órgano consultivo.

La policía no da detalles de qué está investigando exactamente, pero en los archivos publicados por el Departamento de Justicia aparecen mensajes a Epstein con información del Gobierno británico, por ejemplo en relación con la crisis de la zona euro y los rescates financieros en 2009 y 2010. Desde la publicación de estos papeles, el Gobierno también accedió a más emails de esa misma época en la que Mandelson era ministro del Gobierno Brown. La Comisión Europea también está investigando la documentación para examinar posibles conflictos de interés de su antiguo comisario, que sigue cobrando una pensión de Bruselas.

Otros documentos muestran que Epstein le mandó a Mandelson en varias transferencias unos 75.000 dólares en 2003 y en 2004, cuando era diputado laborista y luego fue nombrado comisario europeo. También figuran pagos al marido del político británico en 2009, después de que Epstein saliera de la cárcel por prostitución de una menor. El marido de Mandelson supuestamente le había dado servicios de osteopatía en Reino Unido (el colegio oficial de osteopatía negó que el hombre tuviera titulación para esta terapia).

Una de las cuestiones que puede poner en apuros al actual Gobierno es el proceso de selección y la falta de criterio de Starmer, pese a las advertencias de algunos laboristas, incluidos algunos de sus potenciales rivales para el liderazgo del partido. Ahora Starmer dice que su elegido como embajador “mintió repetidamente” durante el proceso.