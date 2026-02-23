El Gobierno prepara el golpe final de la reforma laboral y define el guion de Milei ante el Congreso

El Gobierno volvió a reunir este lunes a su mesa política en la Casa Rosada, en el inicio de una semana decisiva para el oficialismo en la que buscará cerrar el tramo final de las sesiones extraordinarias y terminar de delinear el discurso que Javier Milei pronunciará el domingo 1° de marzo ante el Congreso. El encuentro funcionó como antesala de la reunión de Gabinete en pleno convocada para este martes, donde el Presidente pretende consolidar la hoja de ruta política y legislativa del año.

El objetivo central de la reunión de hoy fue alinear la coordinación política y parlamentaria de cara a la sesión del viernes en el Senado, donde el oficialismo aspira a sellar la sanción definitiva de la reforma laboral. La reunión estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El Ejecutivo confía en replicar en la Cámara alta el esquema de apoyos que permitió darle media sanción a la ley laboral el 12 de febrero, cuando obtuvo 42 votos afirmativos con respaldo de bloques dialoguistas, desde la UCR hasta fuerzas provinciales y el PRO. El texto llegará al recinto con modificaciones, tras la eliminación del controvertido artículo 44 sobre licencias médicas, que había generado resistencias. En la Casa Rosada sostienen que, sin ese punto, el trámite final debería encaminarse sin sobresaltos.

La mesa política también repasó el resto del temario legislativo considerado estratégico por el Gobierno. Entre los proyectos en agenda figuran la Ley Penal Juvenil, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la reforma de la Ley de Glaciares y el tratamiento de un nuevo esquema de financiamiento universitario, en busca de reducir tensiones con el sector educativo sin alterar el objetivo de equilibrio fiscal.

En el oficialismo sostienen que la meta es avanzar con un paquete “ambicioso” de transformaciones, aprovechando el impulso político que dejó el verano y el nuevo esquema de coordinación entre la mesa política y el Gabinete. Según declaran, la etapa que se abre tras la reforma laboral estará marcada por una ofensiva legislativa más amplia, orientada a consolidar el programa económico y rediseñar aspectos estructurales del Estado.

En el entorno presidencial descuentan que la Ley de Modernización Laboral será judicializada y leen esa virtual instancia como un “costo” que forma parte de la propia dinámica política. Entre las iniciativas que el Gobierno busca impulsar a futuro aparecen la simplificación y reducción del esquema tributario, una reforma integral del Código Penal, cambios en el sistema electoral y nuevos marcos regulatorios vinculados a inversión y desarrollo productivo. Sin embargo, descartan por ahora avanzar con una reforma previsional. “No va a ser tratada en este mandato”, aseguró una alta fuente del oficialismo. Y explicó: “Es un tema de concatenación de hechos: necesitás un mercado laboral en blanco, ampliar la base de aportantes”.

En ese sentido, según pudo saber elDiarioAR, Milei les pidió a sus ministros que formulen proyectos de ley que serán presentados en la reunión de Gabinete de este martes, varios de los cuales ya fueron anticipados la semana pasada en conversaciones con Luis Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La intención del Presidente es llegar a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso con una agenda legislativa ya completamente definida de cara al 2026.

El encuentro servirá para consolidar los ejes de gestión de cada ministerio, que luego serán integrados al discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa, que tendrá lugar el próximo domingo a las 21. El Gobierno busca mostrar orden interno y capacidad de iniciativa en una semana que considera clave: cerrar extraordinarias con una victoria legislativa, proyectar una nueva etapa de reformas y fijar el tono político del año desde el recinto del Congreso.

PL/MC