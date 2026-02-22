La esposa de Nahuel Gallo denunció que el gendarme inició una huelga de hambre en prisión

La esposa del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo denunció que el suboficial inició una huelga de hambre en la cárcel venezolana de El Rodeo I, donde permanece detenido desde diciembre de 2024.

“Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre. Lo que están haciendo cruzó el límite de lo INHUMANO”, escribió su pareja, María Alexandra Gómez, en su cuenta de X.

Según precisó su entorno, la información sobre el inicio de la medida de fuerza le fue transmitida por referentes de la oposición venezolana antichavista, ya que Gallo continúa incomunicado y sin contacto directo con su familia.

En el mensaje, Gómez responsabilizó al director del penal, Martínez Rangel, por “lo que le pase a Nahuel” y reclamó la intervención de autoridades venezolanas y de la Organización de las Naciones Unidas. También afirmó que el gendarme lleva “441 días en desaparición forzada” y exigió su liberación inmediata.

Detención y reclamo diplomático

Gallo, de 33 años e integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela desde Colombia. Según su familia y el Gobierno argentino, viajaba para visitar a su pareja y a su hijo. Las autoridades venezolanas lo acusaron de “terrorismo” y “conspiración”.

Desde entonces permanece incomunicado y sin acceso consular pleno, según denunció la Cancillería argentina. El caso fue calificado por el Ejecutivo como una “detención ilegal” y en enero de 2025 fue presentado ante la Corte Penal Internacional.

La situación del gendarme se inscribe en un escenario de tensión diplomática creciente entre Buenos Aires y Caracas, atravesado por la presión de Estados Unidos y negociaciones indirectas.

Liberaciones, traslados y versiones cruzadas

Hace poco más de un mes, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de detenidos, venezolanos y extranjeros, como un gesto de “búsqueda de la paz”. El anuncio se produjo en paralelo a gestiones diplomáticas y a la confirmación por parte del presidente estadounidense Donald Trump de que se avanzaría en el cierre de El Helicoide, señalado por organismos de derechos humanos como centro de detención y tortura.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 806 personas detenidas por razones políticas, entre ellas al menos dos argentinos: Gallo y Germán Giulianni. Sobre este último, el exfiscal venezolano Zair Mundaray denunció recientemente su traslado al penal Yare 2 y una situación de aislamiento.

En ese contexto, circularon versiones extraoficiales sobre un eventual traslado de Gallo a otro establecimiento “más seguro”. También se reactivó la hipótesis de que pueda integrar un eventual intercambio de detenidos en el marco de negociaciones entre Washington y Caracas.