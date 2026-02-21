El fallo contra los aranceles de Trump golpea el acuerdo comercial y pone en jaque los beneficios para Argentina

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de bloquear los aranceles generales impulsados por Donald Trump reconfigura de manera directa el escenario comercial para la Argentina y obliga a revisar buena parte de las ventajas obtenidas en la negociación bilateral con Washington.

El principal efecto para el país radica en la posible pérdida del beneficio más relevante en términos de acceso a mercados: la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias. Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) advirtieron que esa rebaja constituía la única concesión sustantiva lograda en el acuerdo y que, tras el fallo judicial, pierde sustento legal.

Hasta ahora, la Argentina contaba con arancel cero para alrededor de 1.600 posiciones y un tope del 10% para el resto, mientras competidores regionales como Brasil enfrentaban gravámenes de hasta el 50%. Esa diferencia otorgaba una ventaja competitiva clave en sectores industriales como el acero y el aluminio. Con la anulación de los aranceles generalizados, parte de ese diferencial favorable se diluye, lo que podría impactar en cadenas de valor, decisiones de inversión y flujos comerciales dentro del Mercosur.

En contraste, la cuota de exportación de carne vacuna hacia Estados Unidos permanece vigente. La ampliación del cupo —que elevó el límite anual de 20.000 a 100.000 toneladas métricas hasta 2026— fue establecida mediante un decreto específico del Ejecutivo estadounidense y no forma parte del esquema arancelario invalidado por la Corte. Actualmente, se mantiene una cuota de 80.000 toneladas métricas, considerada uno de los pilares del vínculo comercial reciente.

Desde el punto de vista de la inversión, los mecanismos de facilitación acordados en el entendimiento bilateral continúan en pie. Sin embargo, empresarios y analistas advierten que la seguridad jurídica será un factor determinante para sostener el interés en el mercado estadounidense, especialmente ante la incertidumbre sobre eventuales redefiniciones de cuotas y gravámenes.

El trasfondo de esta situación se originó en la decisión de Trump de imponer aranceles generalizados a importaciones provenientes de más de 100 países, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. La Corte Suprema determinó que el presidente excedió su autoridad y estableció que la potestad de fijar tributos corresponde al Congreso. El fallo no solo limita el margen de acción del Ejecutivo en política comercial, sino que sienta un precedente institucional sobre el alcance de los poderes presidenciales.

Pese a la resolución judicial, Trump redobló su postura al reinstaurar un arancel global del 10% y luego elevarlo al 15%, lo que abre la puerta a nuevos litigios y a un escenario de tensión política interna en Estados Unidos.

Además, la sentencia podría implicar la devolución de hasta 133.000 millones de dólares correspondientes a pagos realizados bajo los aranceles ahora suspendidos, una cifra que representaría una presión adicional para el Tesoro estadounidense.

En el plano local, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vinculó el nuevo contexto con la necesidad de avanzar en la aprobación parlamentaria de tratados internacionales vinculados a patentes, marcas y propiedad intelectual. No obstante, cualquier iniciativa deberá atravesar el debate legislativo, lo que podría demorar la implementación de eventuales nuevos acuerdos.

Con este fallo histórico, el máximo tribunal estadounidense redefine el uso de los aranceles como herramienta de política exterior y obliga a Washington a replantear su estrategia comercial. Mientras tanto, el sector exportador argentino sigue de cerca la evolución de las negociaciones, consciente de que la competitividad y el acceso al mercado norteamericano dependerán de las decisiones que adopte el Congreso de Estados Unidos en las próximas semanas.

Con información de medios y agencias

JIB