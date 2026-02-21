En medio del ajuste, Ctera endurece su postura y convoca al paro para el próximo 2 de marzo

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) definió un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo.

Durante la apertura, la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, presentó un informe político y gremial en el que analizó el escenario nacional y cuestionó el impacto de las políticas de ajuste sobre la educación pública y las condiciones laborales docentes. El Congreso Extraordinario debatió y aprobó la política gremial y la continuidad del plan de lucha frente al ajuste.

Como parte de ese esquema, el sindicato resolvió convocar a un paro nacional el 2 de marzo y avanzar con un cronograma de acciones que incluirá caravanas, carpas y movilizaciones en distintas provincias. Entre los ejes centrales se encuentran el impulso de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, iniciativa que —según advierten— podría profundizar la mercantilización del sistema.

El Congreso también definió una serie de reclamos prioritarios: la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente; un aumento salarial que supere la inflación y permita recomponer el poder adquisitivo; la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y de los fondos nacionales para educación; y un incremento urgente del presupuesto educativo. A su vez, exigieron mejores condiciones de trabajo, estabilidad laboral y la defensa de los regímenes jubilatorios del sector.

Desde la conducción sindical reafirmaron la unidad con otras organizaciones gremiales y sociales para movilizar contra la reforma laboral y las políticas de ajuste. Además, expresaron su solidaridad con los docentes de AMP La Rioja y con todas las organizaciones que se encuentran en conflicto por salario y condiciones laborales.

Con estas resoluciones, la Ctera ratificó que se mantendrá en estado de alerta y movilización durante las próximas semanas, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes, de cara al inicio del ciclo lectivo.