Claves del fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. contra los aranceles: ¿Qué opciones tiene ahora Trump?

El Tribunal Supremo propinó una severa derrota a Donald Trump. ¿Y qué puede pasar ahora? La Casa Blanca se enfrenta a la opción de buscar una alternativa respetando los procedimientos legislativos, pero además tendrá que devolver los gravámenes que el Tribunal considera recaudados de forma ilegal.

¿Qué decidió el Tribunal Supremo?

La mayoría de los jueces, por 6 a 3, consideró este viernes que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer gravámenes, informa Associated Press, lo que incluye los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte de la facultad tributaria al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh disintieron. “Los aranceles en cuestión pueden ser o no una política acertada. Pero, en cuanto al texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, escribió Kavanaugh en su voto particular.

¿Qué argumentó cada parte?

El Departamento de Justicia argumentó que una ley de 1977 que permite al presidente regular las importaciones durante situaciones de emergencia también incluye el establecimiento de aranceles.

Los demandantes argumentaron que la ley ni siquiera menciona los aranceles y que el uso que hace Trump de ella no supera varios fallos judiciales, incluido una que condenó al fracaso el programa de condonación de préstamos estudiantiles por valor de 500.000 millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.

¿Qué aranceles se declararon ilegales?

Los aranceles que el Supremo declaró ilegales este viernes son los que Trump impuso invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Los tribunales inferiores ya habían considerado ilegales estos aranceles, pero se permitió que siguieran vigentes de forma cautelar mientras la Administración Trump apelaba ante el Supremo.

Los gravámenes incluían un arancel mínimo de referencia del 10%, con algunas excepciones; los aranceles unilaterales, que oscilaban entre el 10% y el 41%, sobre los productos procedentes de países que no habían alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos; y gravámenes adicionales sobre algunas importaciones procedentes de México, China y Canadá que, según Trump, estaban justificados por la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

¿Qué aranceles quedan fuera del fallo?

El caso del Tribunal Supremo no aborda los aranceles impuestos a determinadas categorías de productos utilizando diferentes fundamentos jurídicos.

Por ejemplo, la Administración Trump estableció gravámenes sobre el acero, el aluminio, los automóviles, los productos de cobre y la madera aprovechando la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Esos aranceles dependen de las investigaciones del Departamento de Comercio, que concluyeron que las importaciones de dichos productos suponen un riesgo para la seguridad nacional.

¿Qué consecuencias tiene el fallo?

Tras esta derrota ante el Tribunal Supremo, Trump puede imponer aranceles amparándose en otras leyes, pero estas presentan mayores limitaciones en cuanto a la rapidez y la severidad con que podría actuar. La Administración ya no podrá recaudar aranceles basados en la IEEPA. Pero además se enfrenta a demandas para reembolsar los que ya se pagaron.

Trump, eso sí, dispone de otras herramientas para imponer aranceles, como sus poderes de seguridad nacional en virtud del artículo 232, aunque son más limitados que los que intentó utilizar con la IEEPA.

El presidente de EE.UU. también podría aplicar temporalmente impuestos a la importación de hasta el 15% por un máximo de 150 días, en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Pero esto solo puede hacerse de forma unilateral en caso de una crisis “grave y de gran magnitud” de la balanza de pagos de Estados Unidos, para ayudar a corregir un desequilibrio de la balanza de pagos internacional o para evitar una depreciación “inminente y significativa” del dólar, informa Bloomberg.

La Administración también podría iniciar investigaciones sobre las políticas comerciales y económicas de los países en virtud del artículo 301 de la misma ley, o utilizar el artículo 201 para investigar si los fabricantes estadounidenses se enfrentan a perjuicios, pero los aranceles basados en esas disposiciones tardarían más tiempo en aplicarse.

¿Qué dijo Trump?

A la espera de una comparecencia pública, Trump calificó como “una vergüenza” la decisión. Según publicaron algunos medios estadounidenses, esa fue su reacción cuando se le notificó la noticia durante su reunión con varios gobernadores este viernes por la mañana.

El presidente de EE.UU. se pronunció abiertamente sobre el caso, calificándolo como uno de los más importantes de la historia de Estados Unidos y afirmando que una sentencia en su contra supondría un duro golpe económico para el país.

¿Devolución de los gravámenes?

La sentencia no aborda la cuestión de si las empresas podrían obtener el reembolso de los miles de millones que pagaron en aranceles considerados ahora ilegales.

Muchas empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya se presentaron ante los tribunales inferiores para exigir reembolsos.

El juez Kavanaugh señala en su voto particular que el proceso podría ser complicado: “El Tribunal no se pronuncia hoy sobre si el Gobierno debe devolver los miles de millones de dólares que recaudó de los importadores y, en caso afirmativo, cómo debe hacerlo. Pero es probable que ese proceso sea un 'desastre', como se reconoció en la vista oral”.

El Tesoro recaudó más de 133.000 millones de dólares gracias a los impuestos a la importación que el presidente impuso en virtud de la ley de poderes de emergencia, según muestran los datos federales de diciembre. Muchas empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya acudieron a los tribunales para exigir reembolsos.

El impacto económico de los aranceles de Trump se estimó en unos 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

¿Qué dice la UE?

“Tomamos nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo estamos analizando cuidadosamente”, afirman fuentes comunitarias, informa Rodrigo Ponce de León: “Mantenemos un contacto estrecho con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que planean tomar en respuesta a este fallo. Las empresas en ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y previsibilidad en la relación comercial. Por ello, seguimos defendiendo la reducción de aranceles y trabajando para disminuirlos”.

¿Qué opina la ciudadanía estadounidense?

Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses desaprobaban la forma en que el presidente Trump estaba llevando las negociaciones comerciales con otros países, según una encuesta de AP-NORC realizada a lo largo del año pasado.

Esa cifra se mantuvo estable, incluso cuando Trump fue cambiando de política económica. Así aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses aprobaban el enfoque comercial de Trump.

Esas cifras coinciden aproximadamente con la aprobación general del trabajo de Trump, que también se mantuvo notablemente estable a lo largo de su segundo mandato.