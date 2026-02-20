Murió Eric Dane, estrella de series como 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria'

Eric Dane, actor estadounidense popular por su participación en series de televisión como Grey's Anatomy o Euphoria, murió este jueves a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le fue diagnosticada en abril de 2025.

Hace menos de un año, Dane hizo público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), afección neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares. De hecho, en junio de 2025, el actor daba cuenta del rápido avance de la enfermedad asegurando que había perdido el control de uno de sus brazos.

Este jueves, su familia confirmó su muerte a través de un comunicado, en el que señalaban que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras “una valiente batalla” contra la enfermedad.

Dane alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como McSteamy, en Grey's Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie The Last Ship, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en Euphoria, en la que dio vida a Cal Jacobs. Su último trabajo conocido fue en Brilliant Minds, interpretando a un bombero con ELA con el que visibilizaba su propia enfermedad ante las cámaras.

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

La ELA no era el primer problema grave de salud que padeció el actor. En el año 2008, cuando tenía 35 años, Eric Dane contó que padecía un carcinoma espinocelular, un tipo de cáncer que se localiza en la cara y cuya principal causa es la exposición excesiva a los rayos ultravioleta. El intérprete se recuperó sin mayores problemas, y quiso hacerlo público para concienciar de “lo peligroso que es” este tipo de cáncer.