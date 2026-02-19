Con Milei en Washington, el Gobierno le bajó el precio al paro y apuesta todo a la reforma laboral

La Casa Rosada amaneció este jueves semivacía. El paro general de la CGT se hizo sentir desde temprano en los pasillos y en las oficinas, mientras funcionarios y empleados llegaban de manera escalonada a Balcarce 50. La escena reflejaba el clima político de la jornada: una huelga de alto acatamiento, el oficialismo jugando una sesión decisiva en Diputados por la reforma laboral y Javier Milei en Washington, siguiendo a distancia el pulso de una disputa que atraviesa de lleno al frente interno.

En el Gobierno buscaron relativizar el impacto de la medida. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a cuestionar a la conducción sindical y atribuyó el alcance del paro a la paralización del transporte público. “El paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo”, sostuvo, y definió la medida como “parte del pasado”. También advirtió sobre el costo económico de la jornada: “Hoy probablemente tengamos una pérdida de 600 millones de dólares”. En los despachos oficiales, sin embargo, reconocían que la adhesión de los gremios del transporte había condicionado la dinámica del día y amplificado el efecto político de la protesta.

El oficialismo monitoreó el comportamiento sindical en un clima de creciente tensión debido al conflicto abierto tras el cierre de Fate. Las presiones previas no surtieron efecto: las intimaciones a la UTA y a La Fraternidad, acompañadas de advertencias sobre posibles sanciones, no modificaron el nivel de adhesión a la medida de fuerza. En la Casa Rosada reconocían que la parálisis del transporte amplificó el impacto político de la jornada en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo.

Con el paro en desarrollo, el foco oficial estaba puesto en el Congreso. Desde las 14, la Cámara de Diputados inició el tratamiento de la reforma laboral, cuya votación se espera para la madrugada. En el oficialismo sostienen que cuentan con los votos necesarios, aunque admiten que el poroteo sigue ajustado. El ministro del Interior, Diego Santilli, sigue de cerca el debate, coordinando con Martín Menem y Gabriel Bornoroni el armado de la mayoría simple para la votación de un proyecto cuyo objetivo, según el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), es impulsar el empleo privado formal y reducir la informalidad.

Antes de partir hacia Estados Unidos, Milei fijó una línea política clara: no habrá nuevas concesiones en el articulado. Con el punto sobre licencias médicas ya hecho a un lado, el Ejecutivo considera que el margen de negociación está agotado y que los cambios sustanciales ya fueron realizados tras el paso del proyecto por el Senado.

Mientras tanto, la agenda internacional del Presidente se superpone con ese escenario. En Washington, durante la sesión inaugural de la Junta de Paz impulsado por Donald Trump, Milei anunció que Argentina pondrá a disposición a los Cascos Blancos para colaborar en la reconstrucción de Gaza. “Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz”, indicó el Presidente. Y sostuvo que “la Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.

Por su parte, Trump dedicó palabras especialmente elogiosas a Milei ante los líderes presentes. El mandatario estadounidense recordó el respaldo que le brindó durante la campaña de 2025 y destacó su victoria electoral. “¿Dónde está el presidente Milei? Le di mi apoyo. No se supone que deba apoyar a la gente, pero apoyo a la gente que me gusta”, afirmó Trump, antes de subrayar que el líder libertario “iba un poco por detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante”. El gesto fue leído en la comitiva argentina como una señal política de alineamiento y respaldo internacional en medio de una jornada compleja en el frente interno.

En la Casa Rosada confían en que la virtual aprobación de la reforma laboral marcará un hito histórico de cara al inicio de sesiones ordinarias, el próximo 1° de marzo. Si el proyecto obtiene luz verde, el oficialismo buscará exhibir control. Milei emprenderá esta noche el regreso desde la Base Andrews y mañana por la mañana estará nuevamente en Buenos Aires, con el saldo político de la jornada ya definido.

PL/MG