La CGT ratifica el paro general de 24 horas sin movilización para cuando Diputados vote la reforma laboral

La CGT ratificó este miércoles un paro general de 24 horas para cuando la Cámara de Diputados vote la reforma laboral del Gobierno. La central obrera anunció su medida de fuerza horas antes a que se discuta en un plenario de comisiones el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado. Será el cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.

La sesión aún no está confirmada pero las intenciones del oficialismo es que ocurra este jueves 19 de febrero. La huelga de la CGT ocurrirá el día efectivo en que haya sesión parlamentaria, desde las 0 horas hasta las 23.59. No habrá movilización.

“Cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función”, aseguró el triunviro Jorge Sola en la conferencia de prensa de la CGT en su sede de Azopardo. “La Argentina se paralizará de punta a punta”, completó.

El jefe cegetista cuestionó tres ejes de la reforma laboral: “Afecta los derechos individuales, debilita los derechos colectivos y hay una gran transferencia de recursos económicos desde el sector de los trabajadores al sector de los empleadores de 6.000 millones de dólares anuales”.

La medida de fuerza gremial afectará principalmente el transporte, ya que no habrá colectivos, trenes y aviones, además de un sinfin de servicios.

“Esta CGT no está en contra de una modernización laboral pero no se tienen que perder derechos”, apuntó Sola, del gremio del vidrio. En la conferencia estuvieron también los otros dos co-secretarios generales Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Además se mostraron Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Juan Carlos Schmid (CATT) y Maia Volcovinsky, entre otros.

La conferencia estuvo marcada por el cierre de la planta de Fate, que se conoció esta mañana. La CGT transmitió su “solidaridad” con los 920 trabajadores afectados. Sola le dio dimensión a la noticia: “Se pierden 400 puestos por día y en dos años cerraron 21.000 pymes. Las familias no llegan a fin de mes, hay crecimiento de la informalidad y hace ocho meses que la inflación no para de crecer”, denunció uno de los jefes de la central.

