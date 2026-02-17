El Gobierno cede ante aliados y elimina el artículo sobre licencias médicas para destrabar la reforma laboral

La decisión de retirar el artículo 44 marcó un giro en la estrategia parlamentaria del Gobierno, que optó por resignar uno de los capítulos más polémicos de la reforma laboral para evitar que la iniciativa naufrague en la Cámara de Diputados.

Según trascendió, el texto será eliminado en la reunión plenaria de comisión que debe emitir dictamen este miércoles. El objetivo es garantizar la aprobación en la sesión prevista para el jueves y acelerar luego el regreso del proyecto al Senado para convertirlo en ley.

Un retroceso para sostener la mayoría

El artículo cuestionado modificaba el régimen de licencias por enfermedades o accidentes no laborales. Establecía que los trabajadores podrían cobrar el 50% del salario si la imposibilidad de trabajar se vinculaba a una actividad voluntaria considerada riesgosa, y el 75% en casos imprevistos.

La propuesta había encendido alertas entre bloques aliados, que advirtieron sobre el riesgo de afectar derechos adquiridos. La postura de Hacemos Coalición Federal, que anticipó que no acompañaría la medida sin cambios, terminó de inclinar la balanza.

En la Casa Rosada prevaleció una lectura pragmática: priorizar la aprobación del paquete general antes que insistir en un punto con resistencias difíciles de revertir.

Presión política y sindical

El debate se intensificó tras conocerse la letra chica del proyecto, que también contemplaba mayores controles sobre certificados médicos y límites a las ausencias justificadas por salud. Legisladores dialoguistas manifestaron preocupación por el impacto potencial en trabajadores con enfermedades crónicas.

La reacción gremial agregó tensión. Desde la CGT advirtieron que cualquier restricción a las licencias implicaría “un ataque a conquistas históricas”, postura replicada por distintos sindicatos y asociaciones profesionales.

Ese clima político aceleró las negociaciones de las últimas horas y empujó al Ejecutivo a revisar su posición.