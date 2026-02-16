Denuncian penalmente a Sturzenegger por el contrato millonario de Cancillería con la entidad que dirige su esposa

La Cancillería argentina adjudicó un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés destinados a personal diplomático, en un proceso que derivó en dos denuncias judiciales y reavivó el debate sobre los mecanismos de transparencia en la contratación pública. La entidad es dirigida por María Josefina Roulliet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El acuerdo se tramitó mediante una adjudicación simple por especialidad y prevé la capacitación de 132 agentes entre marzo y noviembre, con cursos regulares, talleres y evaluaciones de nivel. El contrato tendrá una duración de nueve meses, con opción de prórroga, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.

Según documentos oficiales, la propuesta presentada ante el Ministerio fue preparada por Roulliet y la adjudicación quedó formalizada a través de la Disposición 21/2026, publicada en el sistema COMPR.AR.

Avales oficiales y procedimiento de integridad

Por tratarse de una persona políticamente expuesta, el expediente activó el procedimiento previsto en el decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Ambos organismos avalaron la operación tras la firma de un Pacto de Integridad orientado a prevenir conflictos de interés.

El contrato renueva un vínculo vigente desde 2018. En el sistema oficial también figura una contratación previa realizada en 2024, cuando —según el Gobierno— Sturzenegger aún no ocupaba un cargo ministerial, aunque se desempeñaba como asesor ad honorem del presidente Javier Milei.

Tras la difusión del caso, el canciller Pablo Quirno aseguró que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” y destacó que la AACI presta servicios de capacitación desde hace años. Por su parte, el presidente Javier Milei, defendió la cuestionado adjudicación al repostear la defensa que hizo el canciller Quirno.

Denuncias y cuestionamientos

Desde la oposición, la senadora Juliana Di Tullio anticipó que presentará una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py contra Sturzenegger y Roulliet por considerar “irregular” la contratación y reclamar que se investigue un posible conflicto de interés.

A esa presentación se sumó este lunes otra denuncia penal, impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes solicitaron que se investigue la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción de la declaración jurada vinculada al caso, un paso contemplado en el decreto 202/2017.

Los denunciantes —que se identificaron como integrantes de la agrupación Reset Republicano— sostuvieron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, no figuraban registros sobre la recepción de la declaración jurada al 15 de febrero, lo que, a su entender, habría afectado un requisito “clave” de transparencia.

El escrito encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, y pidió además verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada respecto de un contrato previo entre las mismas partes.

Roulliet ya había ocupado cargos vinculados al sector público: durante el gobierno de Mauricio Macri fue designada al frente del Fondo Nacional de las Artes, puesto que dejó tras la implementación de un decreto que limitó la designación de familiares de funcionarios. Posteriormente participó en proyectos culturales financiados mediante regímenes de mecenazgo del gobierno porteño, iniciativas que generaron cuestionamientos políticos.

“Voy a denunciar este contrato para que la Justicia determine si hubo o no un conflicto de interés”, afirmó Di Tullio.