Streaming del CONICET: hallaron una medusa gigante en el Mar Argentino
Una medusa fantasma gigante fue hallada por científicos argentinos en las profundidades del Mar Argentino durante la expedición marina “Vida en los extremos”, encabezada por el CONICET y la UBA.
Se trata del ejemplar de Stygiomedusa gigantea que fue encontrado a más de 250 metros de profundidad y es una especie rara y poco observada que puede alcanzar dimensiones extraordinarias.
La medusa sorprendió a los investigadores por sus enormes dimensiones, las cuales fueron comparadas con las de un ómnibus escolar, mientras que la misma fue hallada a unos 253 metros de profundidad en el talud continental.
La citada medusa se trata de una especie que, a diferencia de otras, carece de tentáculos urticantes y se alimenta mediante cuatro largos brazos bucales que pueden extenderse hasta 10 metros, utilizados para capturar plancton y pequeños peces, mientras que la campana puede medir cerca de un metro de diámetro, lo que junto a sus brazos genera un impacto visual inusual.
En tanto, se indicó que la expedición se llevó a cabo a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y que durante la misma se recorrieron zonas desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, con el objetivo de explorar áreas poco conocidas del océano argentino.
0