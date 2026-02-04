El 'Washington Post' anuncia el despido de un tercio de su plantilla

El Washington Post está despidiendo a un tercio de su personal en la redacción y otros departamentos. El diario, propiedad del dueño de Amazon, Jeff Bezos, comenzó a aplicar los recortes este miércoles, incluyendo la eliminación de su sección de deportes y la reducción del número de periodistas que tiene en el exterior.

Los cambios fueron anunciados por el editor ejecutivo, Matt Murray, en una reunión por Zoom con el personal, informa Associated Press.

La reducción de personal representa un importante golpe para el Post, periódico que pasó a la historia por sus revelaciones sobre el caso Watergate.

La plantilla fue informada de que recibirían correos electrónicos anunciando si su puesto había sido eliminado o no. Un representante del Post confirmó que se despediría a un tercio del personal, sin especificar el número total de empleados del periódico, informa AP.

La sección de libros del diario se cerrará, y su sección de noticias del área de Washington y el personal de edición se reestructurarán, según informó Murray a los empleados. El podcast Post Reports será suspendido.

Murray reconoció que los recortes serán un golpe, pero afirmó que el objetivo es crear un Post que pueda crecer y prosperar de nuevo.

“El Washington Post está tomando hoy una serie de medidas difíciles pero decisivas para nuestro futuro, lo que representa una importante reestructuración en toda la empresa”, dijo un portavoz del Post en un comunicado: “Estas medidas están diseñadas para fortalecer nuestra posición y centrar nuestra atención en ofrecer el periodismo distintivo que diferencia al Post y, lo que es más importante, que atrae a nuestros lectores”.

Como empresa privada, el Post no revela el número de suscriptores que tiene, aunque se estima que ronda los 2 millones.

Estas medidas se esperaban desde hacía varias semanas, cuando se filtró la noticia de que el Post había comunicado a sus periodistas deportivos que tenían previsto cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no irían. Tras hacerse público, el Post dio marcha atrás y anunció que enviaría un equipo reducido.

Los problemas del Post contrastan con la situación de su competidor de siempre, The New York Times, que prosperó en los últimos años, en gran parte gracias a las inversiones en productos complementarios como su sitio web de juegos y las recomendaciones de Wirecutter.

El Times duplicó su plantilla en la última década.

En las últimas semanas, muchos empleados del Washington Post apelaron directamente al propietario del periódico, el multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos. El periódico estuvo perdiendo suscriptores, en parte debido a decisiones tomadas por él, como retirar su apoyo a Kamala Harris, demócrata, durante las elecciones presidenciales de 2024 contra Trump, republicano, y reorientar las páginas de opinión hacia una línea más conservadora.

El sindicato de los empleados del Washington Post, el Washington Post Guild, hizo un llamamiento para que los lectores enviaran un mensaje a Bezos: “¡Ya basta! Sin el personal del Washington Post, no hay Washington Post”.

“Tras pagar 40 millones de dólares por la película de Melania, Bezos está despidiendo a cientos de periodistas del Washington Post que nos informan sobre hechos reales”, afirmó el congresista por Texas y líder del Progressive Caucus, Greg Casar: “Mientras tanto, convierte la redacción en una operación de defensa de los multimillonarios. Con demasiada frecuencia, los multimillonarios que controlan nuestros principales medios de comunicación traicionan a nuestro país”.