Día Mundial contra el Cáncer: ¿por qué se conmemora el 4 de febrero?

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

A diferencia de otros días internacionales, el Día Mundial contra el Cáncer tiene un tema de campaña plurianual, es decir, que se mantiene por más de un año. Para el periodo 2025-2027 el lema es “Unidos por lo único”.

La idea es colocar a las personas en el centro de atención. Se muestran sus historias únicas de dolor y tristeza, pero también de amor y resiliencia.

Panorama del cáncer en Argentina

El término “cáncer” abarca a más de 200 patologías con características diferentes, pero con un denominador común: la multiplicación rápida y anormal de células, que pueden afectar otros órganos en un proceso conocido como “metástasis”, de acuerdo al informe “Vivir con Cáncer en Argentina” que promueve un enfoque colaborativo que se construye a partir de las experiencias y perspectivas de pacientes, familiares, cuidadores, médicos oncólogos referentes de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), y psicooncólogos, junto con la contribución de las principales Asociaciones de Pacientes del país, personal de salud y otros expertos en la materia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, se detectaron 20 millones de nuevos casos y fue la principal causa de muerte a nivel global, ocasionando cerca de 10 millones de defunciones.

En Argentina, según cifras de GLOBOCAN, en 2022 se diagnosticaron 133.420 casos nuevos de cáncer y se registraron 70.251 decesos, colocándola en quinto lugar entre los países de América Latina con mayor incidencia de estas patologías.

Localmente, los tres tipos de tumores más frecuentes son el cáncer de mama, con un 16,2 % de los casos, seguido por el cáncer colorrectal, que representa un 11,9 %, y el de pulmón, con un 9,8 %. Éstos concentran casi el 40 % de los diagnósticos anuales en el país.

Acceso a los tratamientos y diagnóstico oportuno

En nuestro país existen disparidades en el acceso a los tratamientos, particularmente debido a la distribución de la cobertura sanitaria. De acuerdo con los datos disponibles del último Censo Nacional, aproximadamente el 60 % de la población cuenta con acceso a obras sociales o servicios prepagos, mientras que el 35,8 % depende exclusivamente del sistema público de salud. Un 3,3 % de la población se encuentra bajo programas provinciales de salud. Estas diferencias influyen significativamente en los tiempos de diagnóstico y en el acceso oportuno a tratamientos.

En términos de diagnóstico oportuno de la enfermedad, según un estudio realizado entre 2019 y 2020 por IPSOS Healthcare Cono Sur para All.Can Argentina, sólo 12 de cada 100 pacientes se enteraron de su enfermedad de forma temprana, antes de sus manifestaciones clínicas. En el caso del cáncer colorrectal, por ejemplo, 9 de cada 10 pacientes llegaron al diagnóstico cuando ya presentaban síntomas.

El retraso entre el inicio de los síntomas y el momento del diagnóstico, que fue de 6,2 meses en caso de pacientes sin cobertura privada, se redujo 2 meses en aquellos que sí cuentan con ella; evidenciando la brecha relativa a la pertenencia a distintos sectores socioeconómicos.

Las inequidades también presentan un fuerte componente geográfico: como puede observarse en el mapa, en las provincias con menos recursos, la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino es ocho veces mayor que en las más desarrolladas. Además, el 65 % de la tecnología médica y los equipos de diagnóstico por imágenes están concentrados en un radio de 60 kilómetros alrededor de Buenos Aires, dejando a muchas regiones del interior con acceso limitado a estos servicios esenciales.

“En algunas provincias con un nivel socioeconómico menor, la incidencia y la mortalidad de ciertos tumores es mayor que en otras poblaciones como las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras grandes ciudades” destaca el Dr. Claudio Martín (MN 82.958), presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming, Buenos Aires.

Si bien en los últimos años ha habido significativas mejoras en los ámbitos médico y farmacológico, el abordaje efectivo de esta enfermedad requiere de la integración de dimensiones humanas y sociales, garantizando una atención más sostenible, comprensiva y equitativa.

En este sentido Daniela Hacker, periodista especializada en acceso a la salud y escritora de los libros Desmitificar el Cáncer y 7 claves para atravesar el cáncer , afirma que “el acceso es desparejo según el código postal del paciente y su capacidad para atravesar la burocracia. Hay pacientes muy enfermos viajando por el país buscando atención médica porque los diferentes sistemas de cobertura no interactúan entre ellos, con los gastos económicos y emocionales que eso implica”.

Cada diagnóstico trasciende lo meramente biológico: detrás de cada uno de estos, hay historias de vida, familias, cuidadores, quienes atraviesan un período de fuerte incertidumbre, y comunidades que se movilizan para apoyar a los pacientes.

Según una encuesta realizada por la iniciativa All.Can a más de 300 pacientes quienes reciben un diagnóstico de cáncer, no sólo requieren de tratamientos médicos efectivos, sino también de un acompañamiento emocional integral, con apoyo psicosocial para abordar el estrés, la ansiedad y la depresión que frecuentemente afecta tanto a los pacientes como a sus familias.

Al respecto, la Dra. Adriana Romeo (MN 65266), especialista en Psicología Médica y Psiquiatría, jefa del Servicio de Psicopatología del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, explica: “El paciente y su familia sufren un shock con el diagnóstico y, en muchos casos, aparece la idea de la muerte, dolor, sufrimiento y deterioro. Hay quienes cuestionan por qué apareció la enfermedad, otros se culpan y muchos buscan un significado de lo que les pasa. Todas estas ideas llevan a la angustia, ansiedad e incluso depresión”.

Este panorama da cuenta de la necesidad imperiosa de que el cáncer sea tratado de forma integral.

¿Cómo es vivir con cáncer?

Para los pacientes, atravesar una enfermedad grave no es fácil; es un camino con muchos obstáculos, sentimientos y situaciones inesperadas. Aquí, las experiencias e historias de las personas que viven con cáncer son un valioso aporte para reconocer las vivencias, las barreras que deben enfrentar y las necesidades no cubiertas. Además de una estrategia para comprender su realidad, su mirada es un recurso para responder de manera efectiva a dichas necesidades.

“Los pacientes con cáncer atraviesan lo que se llama duelo oncológico. Seguramente todos pasamos por un duelo alguna vez, por una pérdida, no solamente de una persona que fallece, sino la pérdida de un trabajo, de una relación amorosa. Y en este caso lo que se duela es el cuerpo sano. Y como en todo duelo, hay etapas”, explica la Lic. Macarena Fernández Iglesias, psicooncóloga (MN 74.439) y coordinadora de Programas en Asociación Civil Sostén.

“No tienen que aparecer todas las etapas en el duelo oncológico, ni tampoco son estrictamente consecutivas. Puede aparecer una, después la otra, volver a la primera, retroceder, etc. También estas etapas y cuánto dure el duelo (que aproximadamente se da en el primer mes) dependen de cada persona. En una primera instancia suele aparecer el ‘shock’, pero también puede aparecer shock en una quimioterapia o una radioterapia”.

Las otras etapas que destaca la experta son: “la 'negación', la 'depresión' (que es el momento en el que el paciente se entristece) y la 'ira', en la cual están muy enojados con el diagnóstico, con sus creencias, con Dios, con la familia que no los entiende. Y, finalmente, la 'aceptación' que uno tiene cáncer, que se va a curar o no, depende del pronóstico que le dieron. Sería ideal que todos lleguen a la aceptación”, expresa la Licenciada en Psicooncología.

“En todo ese proceso que atraviesan, es fundamental entender que los pacientes quieren ser escuchados y no 'recomendados'. Para las recomendaciones están los médicos. El paciente quiere que lo escuchen, quiere que le brinden el espacio, que validen sus emociones, no quieren ser juzgados, así que hay que evitar los juicios, las opiniones, las comparaciones con otros casos. Respetar al paciente. También se ha cambiado la regla de oro por la regla de platino: la regla de oro decía 'tratar al paciente como me gustaría ser tratado', pero la de platino dice que 'hay que tratar al paciente como quisiera él ser tratado', que me parece superador, porque es como entender qué quiere, qué necesita, y brindarle el espacio de acuerdo a sus necesidades, no a las mías”, señala Iglesias.

El impacto del diagnóstico

“Al recibir el diagnóstico, y los días posteriores, fueron momentos de incertidumbre, mucha tristeza, pero con el correr de los días me fui recuperando para afrontar lo que venía”, cuenta Damián Leone, paciente de cáncer de pulmón. Y afirma que, aunque está en tratamiento cada 14 días, con los años aprendió a afrontarlo con otra mirada, con positividad y esperanza.

Emilia Triador, paciente de cáncer renal, expresa que “ante semejante palabra (cáncer) uno siente una incertidumbre muy grande y necesita compartirla para aliviar ese dolor. En el momento del diagnóstico, lo único que quería era tiempo. Es algo que no se puede comprar. [...] Todos tenemos el tiempo contado y tenemos que disfrutar y vivir el día a día como si fuera el último”.

Agustina Vazquez, paciente de melanoma y líder de la iniciativa Melanoma Argentina recuerda que, al momento de recibir su diagnóstico, el médico intentaba atraer su atención con su mirada y se esforzaba por detallar los pasos a seguir con claridad, pero ella no podía escuchar lo que decía: las palabras se desvanecían. “Por unos minutos, quedé atónita, pasmada. Fue como un baldazo de agua helada: completamente inesperado. Me sentí abrumada, confundida y perdida. Cuando recuperé la entereza, tuve el valor de decir 'voy a pasar por lo que tenga que pasar y afrontar la situación'. Sin embargo, no era consciente de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Al principio, vivía en una especie de desconexión. Me sentía perdida, como si estuviera observando todo desde afuera, incapaz de involucrarme por completo. Cuando recibí el segundo diagnóstico, esta vez de cáncer metastásico, tuve un choque de realidad que me puso el mundo de cabeza. Fue en ese momento cuando comencé a asimilar que estaba enferma y a aceptar el cáncer como parte de mi presente, de mi realidad. Fueron las ganas de vivir y mi actitud positiva las que me ayudaron a enfrentar esta nueva etapa con seriedad”.

Vivir con Cáncer: una mirada desde el equipo de salud

En 2025, el cáncer en Argentina sigue siendo un problema de salud pública que deja al descubierto la oportunidad de seguir trabajando en políticas públicas que cierren las brechas históricas, sociales y geográficas que lo aquejan.

La inequidad en el acceso a la información, a un diagnóstico temprano y a tratamientos adecuados continúa representando un punto de dolor y un signo de ausencia de consensos sobre políticas a largo plazo. Este vacío genera un problema no solo para los pacientes, sino también para los profesionales de la salud que deben acompañarlos.

Principales desafíos: la mirada de los expertos

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el país en relación con el cáncer es la falta de una visión estadística integral y representativa sobre esta patología. Según la Dra. Yanina Pflüger (MN 120.531), médica oncóloga del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, “nuestro país tiene un marcado déficit en cuanto a datos globales sobre incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer. Si bien cada vez hay más esfuerzos por parte de organismos estatales, instituciones y grupos dedicados a abordar esta carencia, las diferencias regionales y las políticas provinciales hacen que estos datos sean heterogéneos”.

Este vacío que aún no ha podido subsanarse genera una complicación crucial: la imposibilidad de dimensionar la situación país y de su sistema hospitalario. Sin estos datos, los esfuerzos de desarrollo de políticas públicas se convierten en un tanteo en la oscuridad; en un conjunto de medidas que no hacen justicia de la situación individual de cada una de las regiones del país.

“El relevamiento continuo de las problemáticas en base a estadísticas locales, así como sobre el acceso a la salud y los tratamientos en las provincias, debería ser fundamental para detectar cuáles son las necesidades prioritarias. Al reunir esa información, podrían adoptarse políticas de salud concretas, incluyendo campañas de prevención y detección temprana del cáncer. Es decir, el trabajo integral se debe basar en la información y mejorar la comunicación para poder lograrlo”, señala la Dra. Pflüger.

A esto se suma un segundo punto de dolor: la disparidad de recursos y de acceso en las distintas geografías. En palabras de la Dra. María Florencia Cuadros (MP 15.733), oncóloga especialista en tumores cutáneos del Grupo de Investigación en Oncología Clínica del Sanatorio Parque en Rosario, Santa Fe, “al ser Argentina un país muy grande y muy heterogéneo en cuanto al acceso a salud y nivel sociocultural, lamentablemente la realidad en las grandes ciudades -en lo que respecta a prevención, diagnósticos tempranos y tratamientos en medios privados- es muy diferente a la de ciudades o pueblos más chicos del interior”.

Al respecto, el Dr. Claudio Martín (MN 82.958), presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming, Buenos Aires, ejemplifica la situación utilizando el caso del cáncer de cuello uterino. “Este cáncer es uno con gran probabilidad de detección precoz y curación cuando se detecta tempranamente. Pero en poblaciones con menos acceso a los sistemas básicos de salud y con menor nivel educativo, como en algunas zonas del norte de nuestro país, la frecuencia, la incidencia y la mortalidad de tumores de cuello uterino son mayores que en una población socioeconómica alta, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En este sentido, las disparidades socioeconómicas a lo largo de todo el país se evidencian desde la misma posibilidad de acceder o no a tiempo a un diagnóstico preciso, y no solo en el abordaje de la propia enfermedad, como frecuentemente se presume.

Un tercer conjunto de desafíos se relaciona con los recursos y la tecnología sanitaria. Las nuevas tecnologías constituyen una verdadera revolución. En este sentido, no pasan desapercibidos desarrollos como los testeos genéticos -cada vez más frecuentes en el país- y la inteligencia artificial (IA), un nuevo mundo por explorar, pero que es percibida con optimismo por todo su potencial. Tal es el caso del Dr. Kowalyszyn, quien comenta que “la IA es una gran oportunidad para expandir los cuidados de calidad, oportunidad y eficiencia. Nos puede hacer mejores profesionales”.

Sin embargo, su alto costo y la alta demanda de capacitación que exige a los profesionales son dos barreras considerables que pueden hacer crecer la disparidad entre geografías. En palabras del Dr. Martín, “el desafío principal es definir cómo vamos a afrontar estos costos y cómo vamos a asegurar la igualdad en el acceso a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos tratamientos, para todos los pacientes”.

A pesar de las problemáticas que aquejan al sector, es alentador observar aquellos desafíos superados por el sistema de salud. “Si bien el acceso no es igualitario, es bastante más amplio que en otros de Latinoamérica. Hay muchos sectores que han tenido acceso a nuevos tratamientos, y a nivel público también hemos tenido desde siempre un amplio acceso a los testeos genómicos, que es bastante equitativo e igualitario aún para pacientes con pocos recursos” desarrolla el Dr. Martín.

Por su parte, la Dra. Cuadros agrega: “Argentina suele disponer de aprobaciones mucho más rápidas de nuevos fármacos por parte de la entidad regulatoria, en comparación a otros países de Sudamérica. Esta incorporación cada vez más veloz de medicamentos con nuevos mecanismos de acción han cambiado el paradigma del tratamiento de varios tumores muy prevalentes. Ahora la oportunidad está en mejorar el acceso real a esos tratamientos por parte de nuestros pacientes”.

El informe completo