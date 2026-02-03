Rolando Figueroa destacó que Neuquén tiene superávit y por eso puede financiar con fondos propios el 90% de la obra pública

“Pasamos de una provincia quebrada, con un atraso en infraestructura de más de 4.000 millones de dólares, a una provincia con superávit, en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha”, dijo el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa al hacer un repaso de las cuentas de su gestión, que ingresa en su tercer año. “Lo más importante es que ese superávit hoy se traduce en respuestas concretas para los neuquinos”, aclaró.

El mandatario patagónico remarcó en el nuevo presupuesto 2026 se observa el fortalecimiento de las partidas para Educación, Salud y Seguridad, como así también las inversiones en rutas y esto fue posible gracias a esa previsibilidad que permitió realizar inversiones con recursos propios.

En un comunicado prensa, la administración de Neuquén explicó cómo se logró previsibilidad en solo dos años. En primer lugar, el gobierno de Figueroa no ha emitido deuda pública para gastos corrientes. En cambio, cuando asumió, el 55% del stock de deuda había sido destinado a solventar gastos corrientes (US$695 millones). En segundo lugar, en estos dos años, el gobierno neuquino ha podido financiar más del 90% de la obra pública con fondos propios, en cambio en 2023 el 100% de la obra fue ejecutada con fondos de terceros.

En tercer lugar, la administración neuquina ha logrado disminuir la deuda pública en un 38%, en cambio la anterior gestión no pudo reducir la deuda pública, es más emitió para cubrir gastos corrientes. Además, por segundo año consecutivo, en 2025 el gobierno actual cerró el ejercicio con superávit financiero y operativo, situación que no se había dado en los últimos 20 años.

Por último, a diciembre de 2025, el stock de deuda pública representaba el 20% de los ingresos totales del ejercicio, el más bajo de los últimos 20 años, lo cual le permite a la actual gestión de gobierno mejorar el ránking interprovincial. Hoy la provincia del Neuquén se encuentra en la tercera posición, en cambio cuando asumió la actual gestión de gobierno de Figueroa se encontraba en el lugar número 20. Dicho ranking se analiza por el nivel de autonomía fiscal, resultado/PBG, Deuda/ Ingresos totales y calidad del gasto.