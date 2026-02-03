“Ningún contexto puede explicar esta atrocidad”: la respuesta del colega de Chomsky a las revelaciones sobre su relación con Epstein

Vijay Prashad escribió dos libros con el lingüista e intelectual Noam Chomsky, a quien describe como su “mentor”. Y este martes publicó un artículo en el que afirma estar “horrorizado y consternado” por las nuevas revelaciones de los archivos del depredador sexual, que muestran un contacto continuado en el tiempo entre Chomsky y Epstein, tiempo después de la condena de 2008 por delitos sexuales.

“De niño, sufrí una violencia sexual horrible, sobre la cual ya escribí antes y que me sigue marcando incluso décadas después”, afirma Prashad: “No puedo tolerar a nadie que explote a niños pequeños de una manera que no es solo moral, sino también física”.

Prashad añade: “Era imposible ignorar los correos electrónicos entre mi amigo y colaborador Noam Chomsky y Epstein. Leí lo que pude y ví lo que necesitaba ver. Noam ha sido un gran mentor para mí, y escribimos dos libros juntos (el último, su libro final). Ambos libros fueron escritos en la época en que él mantenía correspondencia con Epstein. Pero en nuestras numerosas conversaciones nunca surgió ninguno de los temas de esa correspondencia ni el hecho de que se reuniera con Epstein”.

“Dado que Noam no puede hablar ni escribir [sufrió un ACV en 2024] para explicar su relación con Epstein, el asunto es delicado”, conviene Prashad: “No hay nada que decir en su defensa. Cuando aparecieron las fotos y los correos electrónicos, me sentí inmediatamente asqueado por la pedofilia de Epstein, y, por lo tanto, por la amistad de Noam con él. No hay defensa posible para esto, en mi opinión, ningún contexto que pueda explicar esta atrocidad”.

“Epstein era un hombre de extrema derecha y sionista, un acumulador de hombres de poder e influencia que quieren convertir el mundo en su paraíso y nuestro infierno”, prosigue el autor: “Cuando le pregunté a Noam en 2021, para nuestro primer libro, The Withdrawal, si se habría reunido con Henry Kissinger, se rio y dijo que no. Y, sin embargo, antes, sin que yo lo supiera, se había reunido con un criminal de guerra [Ehud Barak, ex primer ministro israelí, por mediación de Epstein]. ¿Por qué relacionarse tan libremente con una persona de esa calaña? ¿Por qué brindar consuelo y consejo a un pedófilo por sus crímenes? Por mi parte, estoy horrorizado y consternado”.

Como recoge este martes The Guardian, los nuevos archivos publicados el pasado viernes por el Departamento de Justicia de EE.UU. se incluye una correspondencia que muestra los lazos sociales entre Chomsky y Epstein, si bien no hay indicios de que el académico conociera o fuera cómplice de los delitos cometidos por el depredador sexual.

La estrecha amistad que Noam Chomsky mantenía con Jeffrey Epstein siguió detallándose ampliamente entre millones de documentos de investigación relacionados con el fallecido delincuente sexual, recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyendo la mención de Chomsky “fantaseando con la isla caribeña”.

A finales de febrero de 2019, cinco meses antes de la presentación de cargos federales contra Epstein, el financiero le comentó a un socio que había recibido consejos de Chomsky sobre cómo afrontar “la horrible forma en que te están tratando en la prensa y en la opinión pública”. Esto ocurrió 11 años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar prostitución a una menor, y meses antes de que se suicidara en su celda en agosto de 2019 a la espera de ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

“La mejor manera de proceder es ignorarlo”, escribió Chomsky, según un texto firmado con su nombre de pila que Epstein envió a un abogado y a un publicista: “Esto es especialmente cierto ahora con la histeria que se desató sobre el abuso de mujeres, que llegó al punto de que incluso cuestionar una acusación es un crimen peor que el asesinato”.

El consejo que Epstein dijo haber recibido de Chomsky en 2019 se produjo después de un fallo judicial relacionado con el primero. Un juez federal dictaminó que los fiscales del Departamento de Justicia de EEUU violaron la ley federal al firmar un acuerdo de culpabilidad con Epstein y luego ocultarlo a más de 30 de sus víctimas menores de edad.

El acuerdo de Epstein le permitió declararse culpable en un tribunal estatal de Florida en 2008 de cargos de prostitución y cumplir solo 13 meses en una cárcel local, recuerda The Guardian. Esto sucedió a pesar de que el juez del tribunal de distrito de Estados Unidos, Kenneth Marra, dijo que las pruebas que revisó mostraban que Epstein había operado una red de explotación sexual para la cual él y sus asociados reclutaron a niñas menores de edad a nivel internacional, en violación de la ley federal, como informó la periodista del Miami Herald, Julie K. Brown.

Dos días después, Epstein envió un correo electrónico con el asunto “Reflexiones de Chomsky” a un abogado y un publicista. El texto siguiente estaba firmado como “Noam” y decía: “Observé la horrible manera en que te están tratando en la prensa y en la opinión pública. Me duele decirlo, pero creo que la mejor manera de proceder es ignorarlo”.

El texto atribuido a Chomsky decía que había lidiado con “montones de acusaciones histéricas de todo tipo”. “No les presto atención, a menos que me pidan un comentario sobre un asunto específico. Es una molestia, pero es la mejor manera”.

Citando “una histeria que se ha desatado en torno al abuso de mujeres”, el texto continuaba: “Creo que lo mejor es no reaccionar a menos que me pregunten directamente, sobre todo en el ambiente actual, que supongo que se disipará, aunque no a tiempo para evitar mucho sufrimiento y angustia”.

De hecho, no se disipó. Los fiscales federales de Nueva York acusaron a Epstein de tráfico sexual en julio de 2019, en un caso que finalmente le valió a su socia Ghislaine Maxwell una sentencia de 20 años de prisión. Las autoridades dijeron que Epstein, de 66 años, se suicidó en una cárcel federal en agosto de 2019.

Además, la relación de Chomsky con Epstein incluyó invitaciones para ir de vacaciones juntos y le permitió rodearse de nombres reconocidos. Por ejemplo, después de que los correos electrónicos mostraran que él y los Chomsky planeaban reunirse en 2016, Epstein le escribió a Noam: “Disfruté... como siempre. ¿Vienes a Nueva York o al Caribe? Disfruta de la comida”.

“Nosotros también, muchísimo”, respondió Chomsky: “Valeria [la pareja de Chomsky] siempre está entusiasmada con Nueva York. Yo estoy fantaseando con una isla del Caribe”.

En 2017, Chomsky se puso en contacto con Steve Bannon, asesor de Trump, y expresó su decepción y la de Valeria por “haberlos extrañado la otra noche”.

“Jeffrey… me dio tu dirección”, escribió Chomsky. “Espero que podamos organizar algo pronto. Hay mucho de qué hablar”.

En ese momento, Bannon llevaba aproximadamente un año fuera de la primera administración de Trump. “De acuerdo. Me encantaría ponerme en contacto”, respondió, antes de decir que su hermano vivía en Tucson, Arizona, donde Chomsky había comenzado a trabajar como profesor universitario.

Chomsky, quien cumplió 97 años en diciembre, es profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde octubre de 2023, se encuentra de baja médica sin sueldo de su cargo como profesor emérito de lingüística en la Universidad de Arizona, según informó un portavoz de la universidad.