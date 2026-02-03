Ex ministros, un ex presidente del Comité del Nobel y la princesa: el fantasma de Epstein acecha a la élite de Noruega

Los noruegos están siguiendo la publicación de los documentos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein con estupor y vergüenza. En los archivos del difunto magnate aparecen nombres de las élites políticas y económicas de muchos países, especialmente de Reino Unido y Estados Unidos, pero en el pequeño país nórdico (5,5 millones de habitantes) está llamando la atención y generando una especial inquietud la cantidad de noruegos influyentes que aparecen mencionados.

Los vínculos entre la princesa heredera Mette-Marit y Epstein ya eran conocidos de antes, pero los últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelan el intercambio de más de 100 correos electrónicos y una relación mucho más cercana y de confianza de lo que se creía al principio.

Las últimas revelaciones deterioran aún más la imagen de la familia real noruega, que no atraviesa su mejor momento. Este martes, Mette-Marit vio comparecer en un juzgado a su primogénito Marius Borg Høiby (29 años) acusado de 38 cargos, entre ellos el de violación y delitos relacionados con drogas. Casi la mitad de los noruegos (47%) considera hoy que Mette-Marit no debería convertirse en la futura reina del país, según una encuesta publicada esta semana por TV2. En una crítica muy poco usual hacia un miembro de la familia real, el primer ministro Jonas Gahr Støre habló de la “falta de criterio” de la princesa.

La sombra de Epstein también persigue a otros miembros de la élite noruega, expolíticos y diplomáticos de renombre de las principales instituciones del país, como un ex primer ministro laborista que más tarde dirigió el Comité Nobel y el presidente del Foro Económico Mundial que cada año organiza su encuentro en Davos (Suiza).

En un país como Noruega, que anteriormente vio renunciar a ministros y altos funcionarios políticos por asuntos mucho menores, la revelación de que personas centrales en el funcionamiento del país recibieron aparentemente por parte de Epstein favores como viajes, vacaciones y ayuda económica, o mantuvieron una relación cercana con él “socava la confianza de la sociedad noruega hasta sus cimientos” dijo el líder del Partido Verde Arild Hermstad, mientras que el Parlamento ya inició una comisión de investigación sobre el asunto.

Políticos destacados

Uno de los políticos noruegos que sale peor parado en los archivos de Epstein ocupó los cargos públicos más destacados del país nórdico. En su dilatada carrera política, Thorbjørn Jagland fue secretario general del Partido Laborista y primer ministro en el año 1997. También ocupó la cartera de Asuntos Exteriores y el puesto de presidente del Parlamento, además del de secretario general del Consejo de Europa mientras dirigía el Comité Nobel. El ex primer ministro laborista se reunió varias veces con el multimillonario estadounidense y pasó vacaciones junto a su familia en la residencia de Epstein en Palm Beach (Florida), entre los años 2014 y 2017, cuando era el encargado de otorgar el Nobel de la Paz.

Los papeles de Epstein también arrojaron a la luz pública que, en 2014, el político noruego pidió ayuda financiera a Epstein para comprar una casa en Oslo, aunque posteriormente Jagland defendió que pagó la casa con un préstamo bancario normal. En varios correos electrónicos entre Epstein y Jagland se lee que planeaban una visita a la isla del Caribe donde se cometieron los crímenes sexuales de Epstein, aunque al final el noruego nunca la pisó. En otros mensajes hablaban de encuentros con “chicas”. “No puedo continuar solamente con mujeres jóvenes, como ya sabés”, le dijo Jagland a Epstein en 2013 en un mensaje, cuyo contexto se desconoce, sobre un viaje del político noruego con su familia. “No sabemos si Jagland hizo algo delictivo, pero tampoco se trata de eso. Se trata de otra frontera, la de la confianza, que es invisible, pero crucial”, dijo la analista política Cecillie Langum Becker dijo en la cadena pública NRK.

Hay demasiadas conexiones con Noruega como para pasarlas por alto Sigurd Falkenberg Mikkelsen — analista y editor de la cadena NRK

Quien sí reconoció anteriormente una relación financiera personal con Epstein es otra figura política destacada, Terje Rød-Larsen, exministro y diplomático. El político laborista es considerado el arquitecto del Acuerdo de paz de Oslo de 1993 entre israelíes y palestinos, por lo que hasta ahora gozó de una gran reputación. Los medios noruegos informaron que Epstein dejó 10 millones de dólares en su testamento, redactado dos días antes de su muerte, a los hijos del matrimonio de Rød-Larsen y Mona Juul, quien también fue exministra de Asuntos Exteriores. Ante tal revelación, la unidad de lucha contra el fraude económico de la Policía noruega dijo que contempla iniciar una investigación contra el matrimonio, mientras que Juul ya fue relegada de su cargo actual como embajadora noruega en Jordania e Irak.

“Un caso mucho más que vergonzoso”

Otra figura mencionada es el presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, que también fue ministro. Recientemente, Brende entrevistó en un tono jocoso al presidente Donald Trump sobre el escenario del último encuentro del Foro de Davos.

Los expedientes muestran que Brende se reunió con Epstein en casa de este último en cenas en al menos tres ocasiones entre marzo y septiembre del 2018. Tras una de ellas, intercambiaron mensajes bromeando con que el Foro de Davos debería sustituir a la Organización de las Naciones Unidas. Más tarde, en junio de 2019, Epstein y Brende se volvieron a encontrar en Ginebra. Fue aquí cuando Epstein envió la foto de una mujer, a la cual Brende respondió: “Tenía razón, ¿no? Un placer enorme”. Los intercambios de mensajes entre el noruego y el multimillonario norteamericano terminaron en junio del 2019, unos días antes del arresto de Epstein.

Ante estas revelaciones, los medios de comunicación del país nórdico aseguran tener muchas más preguntas que respuestas sobre los vínculos de la élite política con el delincuente sexual Epstein, aunque los medios también recalcan que no todas las conexiones con el magnate constituyen un delito. “Aun así, hay demasiadas conexiones con Noruega como para pasarlas por alto”, dice el analista y editor de la cadena NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

“Durante la última generación, Noruega pasó de ser una nación moderadamente próspera y pequeña en la periferia de Europa a gestionar enormes sumas de dinero y a tener un papel internacional desproporcionadamente grande”, dice Mikkelsen. “¿Tenemos una élite flotando en una nube donde no les afecta la culpa o el castigo? ¿O se trata de unos noruegos inocentes e ingenuos que se vieron lanzados al juego del poder internacional? Lo cierto es que este caso es mucho más que vergonzoso”, concluye.