Grammys 2026
Grammy 2026: lista completa de ganadores en los que Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron un premio
La 68ª edición de los premios Grammy ha tenido lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este 1 de febrero de 2026. Bad Bunny se ha alzado como el gran triunfador de la noche gracias a su disco Debí Tirar Más Fotos, mientras que Billie Eilish, Lady Gaga y Kendrick Lamar también se encuentran entre los ganadores. Consulta a continuación la lista completa
Ganadores de los Grammys 2026:
Álbum del Año
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
- Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
- Justin Bieber - Swag
- Kendrick Lamar - GNX
- Lady Gaga - Mayhem
- Leon Thomas - Mutt
- Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
- Tyler, the Creator - Chromakopia
Canción del Año
- Bad Bunny - DTMF
- Billie Eilish - Wildflower (GANADORA)
- Doechii - Anxiety
- Huntr/x - Golden
- Kendrick Lamar & SZA - Luther
- Lady Gaga - Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars - Apt.
- Sabrina Carpenter - Manchild
Grabación del Año
- Bad Bunny - DTMF
- Billie Eilish - Wildflower
- Chappell Roan - The Subway
- Doechii - Anxiety
- Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)
- Lady Gaga - Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars - Apt.
- Sabrina Carpenter - Manchild
Artista Revelación
- Addison Rae
- Alex Warren
- Katseye
- Leon Thomas
- Lola Young
- The Marías
- Olivia Dean (GANADORA)
- Sombr
Mejor Álbum Pop Latino
- Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
- Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
- Karol G - Tropicoqueta
- Natalia Lafourcade - Cancionera (GANADOR)
- Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
Mejor Álbum de Música Urbana
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
- Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
- J Balvin - Mixteip
- Nicki Nicole - Naiki
- Trueno - EUB Deluxe
- Yandel - Sinfónico (En Vivo)
Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino
- Aterciopelados - Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical
- Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (GANADOR)
- Fito Páez - Novela
- Los Wizzards - Algorhythm
Mejor Álbum Pop
- Justin Bieber - Swag
- Lady Gaga - Mayhem (GANADOR)
- Miley Cyrus - Something Beautiful
- Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
- Teddy Swims - I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)
Mejor Interpretación Pop
- Chappell Roan - The Subway
- Justin Bieber - Daisies
- Lady Gaga - Disease
- Lola Young - Messy (GANADORA)
- Sabrina Carpenter - Manchild
Mejor Interpretación Pop a Dúo
- Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity (GANADORA)
- Huntr/x - Golden
- Katseye - Gabriela
- Rosé & Bruno Mars - Apt.
- SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30
Mejor Álbum de Dance o Electrónica
- FKA Twigs - Eusexua (GANADOR)
- Fred Again.. - Ten Days
- PinkPantheress - Fancy That
- Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale
- Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!
Mejor Interpretación de Dance o Electrónica
- Disclosure & Anderson .Paak - No Cap
- Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Kaytranada - Space Invader
- Skrillex - Voltage
- Tame Impala - End of Summer (GANADORA)
Mejor Grabación de Dance Pop
- Lady Gaga - Abracadabra (GANADORA)
- PinkPantheress - Illegal
- Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame
- Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)
- Zara Larsson - Midnight Sun
Mejor Álbum Rock
- Deftones - Private Music
- Haim - I Quit
- Linkin Park - From Zero
- Turnstile - Never Enough (GANADOR)
- Yungblud - Idols
Mejor Interpretación Rock
- Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
- Hayley Williams - Mirtazapine
- Linkin Park - The Emptiness Machine
- Turnstile - Never Enough
- Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (GANADORA)
Mejor Canción Rock
- Hayley Williams - Glum
- Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)
- Sleep Token - Caramel
- Turnstile - Never Enough
- Yungblud - Zombie
Mejor Intepretación de Música Alternativa
- Bon Iver - Everything Is Peaceful Love
- The Cure - Alone (GANADORA)
- Hayley Williams - Parachute
- Turnstile - Seein’ Stars
- Wet Leg - Mangetout
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Bon Iver - SABLE, fABLE
- The Cure - Songs of a Lost World (GANADOR)
- Hayley Williams - Ego Death at a Bachelorette Party
- Tyler, the Creator - Don’t Tap the Glass
- Wet Leg - Moisturizer
Mejor Interpretación R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
- Justin Bieber - Yukon
- Kehlani - Folded (GANADORA)
- Leon Thomas - Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)
- Summer Walker - Heart of a Woman
Mejor Interpretación R&B tradicional
- Durand Bernarr - Here We Are
- Lalah Hathaway - Uptown
- Ledisi - Love You Too
- Leon Thomas - Vibes Don’t Lie (GANADORA)
- SZA - Crybaby
Mejor Canción R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
- Durand Bernarr - Overqualified
- Kehlani - Folded (GANADORA)
- Leon Thomas - Yes It Is
- Summer Walker - Heart of a Woman
Mejor Álbum R&B Progresivo
- Bilal - Adjust Brightness
- Destin Conrad - Love on Digital
- Durand Bernarr - Bloom (GANADOR)
- Flo - Access All Areas
- Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are
Mejor Álbum R&B
- Coco Jones - Why Not More?
- Giveon - Beloved
- Ledisi - The Crown
- Leon Thomas - Mutt (GANADOR)
- Teyana Taylor - Escape Room
Mejor Interpretación Rap
- Cardi B - Outside
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips (GANADORA)
- Doechii - Anxiety
- Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off
- Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown - Darling, I
Mejor Interpretación Rap Melódica
- Fridayy & Meek Mill - Proud of Me
- JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholeheartedly
- Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)
- PartyNextDoor & Drake - Somebody Loves Me
- Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj
Mejor Canción Rap
- Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - The Birds Don’t Sing
- Doechii - Anxiety
- Glorilla - TGIF
- Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off (GANADORA)
- Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky
Mejor Álbum Rap
- Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
- Glorilla - Glorious
- JID - God Does Like Ugly
- Kendrick Lamar - GNX (GANADOR)
- Tyler, the Creator - Chromakopia
Mejor Canción para Medios Audiovisuales
- Elton John & Brandi Carlile - Never Too Late (From the Film “Elton John: Never Too Late”)
- Huntr/x - Golden (GANADORA)
- Jayme Lawson - Pale, Pale Moon
- Miles Caton - I Lied to You
- Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be
- Rod Wave - Sinners
Mejor Videoclip
- Clipse - So Be It
- Doechii - Anxiety (GANADOR)
- OK Go - Love
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sade - Young Lion
Mejor Película Musical
- Devo - Devo
- Diane Warren - Relentless
- John Williams - Music by John Williams (GANADORA)
- Pharrell Williams - Piece by Piece
- Raye - Live at the Royal Albert Hall
