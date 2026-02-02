eldiario.es
Grammys 2026

Grammy 2026: lista completa de ganadores en los que Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron un premio

  • Bad Bunny se convirtió en el gran ganador de una ceremonia que también premió a Billie Eilish, Kendrick Lamar y Olivia Dean. Ca7riel & Paco Amoroso ganaron el premio a Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino por Papota.

Ca7riel & Paco Amoroso ganaron el premio a Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino por Papota.

La 68ª edición de los premios Grammy ha tenido lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este 1 de febrero de 2026. Bad Bunny se ha alzado como el gran triunfador de la noche gracias a su disco Debí Tirar Más Fotos, mientras que Billie Eilish, Lady Gaga y Kendrick Lamar también se encuentran entre los ganadores. Consulta a continuación la lista completa

Ganadores de los Grammys 2026:

Álbum del Año

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
  • Justin Bieber - Swag
  • Kendrick Lamar - GNX
  • Lady Gaga - Mayhem
  • Leon Thomas - Mutt
  • Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
  • Tyler, the Creator - Chromakopia

Canción del Año

  • Bad Bunny - DTMF
  • Billie Eilish - Wildflower (GANADORA)
  • Doechii - Anxiety
  • Huntr/x - Golden
  • Kendrick Lamar & SZA - Luther
  • Lady Gaga - Abracadabra
  • Rosé & Bruno Mars - Apt.
  • Sabrina Carpenter - Manchild

Grabación del Año

  • Bad Bunny - DTMF
  • Billie Eilish - Wildflower
  • Chappell Roan - The Subway
  • Doechii - Anxiety
  • Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)
  • Lady Gaga - Abracadabra
  • Rosé & Bruno Mars - Apt.
  • Sabrina Carpenter - Manchild

Artista Revelación

  • Addison Rae
  • Alex Warren
  • Katseye
  • Leon Thomas
  • Lola Young
  • The Marías
  • Olivia Dean (GANADORA)
  • Sombr

Mejor Álbum Pop Latino

  • Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
  • Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
  • Karol G - Tropicoqueta
  • Natalia Lafourcade - Cancionera (GANADOR)
  • Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
  • Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
  • J Balvin - Mixteip
  • Nicki Nicole - Naiki
  • Trueno - EUB Deluxe
  • Yandel - Sinfónico (En Vivo)

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

  • Aterciopelados - Genes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical
  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (GANADOR)
  • Fito Páez - Novela
  • Los Wizzards - Algorhythm

Mejor Álbum Pop

  • Justin Bieber - Swag
  • Lady Gaga - Mayhem (GANADOR)
  • Miley Cyrus - Something Beautiful
  • Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
  • Teddy Swims - I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop

  • Chappell Roan - The Subway
  • Justin Bieber - Daisies
  • Lady Gaga - Disease
  • Lola Young - Messy (GANADORA)
  • Sabrina Carpenter - Manchild

Mejor Interpretación Pop a Dúo

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity (GANADORA)
  • Huntr/x - Golden
  • Katseye - Gabriela
  • Rosé & Bruno Mars - Apt.
  • SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

  • FKA Twigs - Eusexua (GANADOR)
  • Fred Again.. - Ten Days
  • PinkPantheress - Fancy That
  • Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale
  • Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

  • Disclosure & Anderson .Paak - No Cap
  • Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
  • Kaytranada - Space Invader
  • Skrillex - Voltage
  • Tame Impala - End of Summer (GANADORA)

Mejor Grabación de Dance Pop

  • Lady Gaga - Abracadabra (GANADORA)
  • PinkPantheress - Illegal
  • Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame
  • Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)
  • Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor Álbum Rock

  • Deftones - Private Music
  • Haim - I Quit
  • Linkin Park - From Zero
  • Turnstile - Never Enough (GANADOR)
  • Yungblud - Idols

Mejor Interpretación Rock

  • Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
  • Hayley Williams - Mirtazapine
  • Linkin Park - The Emptiness Machine
  • Turnstile - Never Enough
  • Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (GANADORA)

Mejor Canción Rock

  • Hayley Williams - Glum
  • Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)
  • Sleep Token - Caramel
  • Turnstile - Never Enough
  • Yungblud - Zombie

Mejor Intepretación de Música Alternativa

  • Bon Iver - Everything Is Peaceful Love
  • The Cure - Alone (GANADORA)
  • Hayley Williams - Parachute
  • Turnstile - Seein’ Stars
  • Wet Leg - Mangetout

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Bon Iver - SABLE, fABLE
  • The Cure - Songs of a Lost World (GANADOR)
  • Hayley Williams - Ego Death at a Bachelorette Party
  • Tyler, the Creator - Don’t Tap the Glass
  • Wet Leg - Moisturizer

Mejor Interpretación R&B

  • Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
  • Justin Bieber - Yukon
  • Kehlani - Folded (GANADORA)
  • Leon Thomas - Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)
  • Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor Interpretación R&B tradicional

  • Durand Bernarr - Here We Are
  • Lalah Hathaway - Uptown
  • Ledisi - Love You Too
  • Leon Thomas - Vibes Don’t Lie (GANADORA)
  • SZA - Crybaby

Mejor Canción R&B

  • Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends
  • Durand Bernarr - Overqualified
  • Kehlani - Folded (GANADORA)
  • Leon Thomas - Yes It Is
  • Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor Álbum R&B Progresivo

  • Bilal - Adjust Brightness
  • Destin Conrad - Love on Digital
  • Durand Bernarr - Bloom (GANADOR)
  • Flo - Access All Areas
  • Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are

Mejor Álbum R&B

  • Coco Jones - Why Not More?
  • Giveon - Beloved
  • Ledisi - The Crown
  • Leon Thomas - Mutt (GANADOR)
  • Teyana Taylor - Escape Room

Mejor Interpretación Rap

  • Cardi B - Outside
  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips (GANADORA)
  • Doechii - Anxiety
  • Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off
  • Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown - Darling, I

Mejor Interpretación Rap Melódica

  • Fridayy & Meek Mill - Proud of Me
  • JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholeheartedly
  • Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)
  • PartyNextDoor & Drake - Somebody Loves Me
  • Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj

Mejor Canción Rap

  • Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - The Birds Don’t Sing
  • Doechii - Anxiety
  • Glorilla - TGIF
  • Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off (GANADORA)
  • Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky

Mejor Álbum Rap

  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
  • Glorilla - Glorious
  • JID - God Does Like Ugly
  • Kendrick Lamar - GNX (GANADOR)
  • Tyler, the Creator - Chromakopia

Mejor Canción para Medios Audiovisuales

  • Elton John & Brandi Carlile - Never Too Late (From the Film “Elton John: Never Too Late”)
  • Huntr/x - Golden (GANADORA)
  • Jayme Lawson - Pale, Pale Moon
  • Miles Caton - I Lied to You
  • Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be
  • Rod Wave - Sinners

Mejor Videoclip

  • Clipse - So Be It
  • Doechii - Anxiety (GANADOR)
  • OK Go - Love
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Sade - Young Lion

Mejor Película Musical

  • Devo - Devo
  • Diane Warren - Relentless
  • John Williams - Music by John Williams (GANADORA)
  • Pharrell Williams - Piece by Piece
  • Raye - Live at the Royal Albert Hall
