Grammy 2026: lista completa de ganadores en los que Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron un premio

La 68ª edición de los premios Grammy ha tenido lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este 1 de febrero de 2026. Bad Bunny se ha alzado como el gran triunfador de la noche gracias a su disco Debí Tirar Más Fotos, mientras que Billie Eilish, Lady Gaga y Kendrick Lamar también se encuentran entre los ganadores. Consulta a continuación la lista completa

Ganadores de los Grammys 2026:

Álbum del Año

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Justin Bieber - Swag

Kendrick Lamar - GNX

Lady Gaga - Mayhem

Leon Thomas - Mutt

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Tyler, the Creator - Chromakopia

Canción del Año

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower (GANADORA)

Doechii - Anxiety

Huntr/x - Golden

Kendrick Lamar & SZA - Luther

Lady Gaga - Abracadabra

Rosé & Bruno Mars - Apt.

Sabrina Carpenter - Manchild

Grabación del Año

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower

Chappell Roan - The Subway

Doechii - Anxiety

Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)

Lady Gaga - Abracadabra

Rosé & Bruno Mars - Apt.

Sabrina Carpenter - Manchild

Artista Revelación

Addison Rae

Alex Warren

Katseye

Leon Thomas

Lola Young

The Marías

Olivia Dean (GANADORA)

Sombr

Mejor Álbum Pop Latino

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?

Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)

Karol G - Tropicoqueta

Natalia Lafourcade - Cancionera (GANADOR)

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)

Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin - Mixteip

Nicki Nicole - Naiki

Trueno - EUB Deluxe

Yandel - Sinfónico (En Vivo)

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (GANADOR)

Fito Páez - Novela

Los Wizzards - Algorhythm

Mejor Álbum Pop

Justin Bieber - Swag

Lady Gaga - Mayhem (GANADOR)

Miley Cyrus - Something Beautiful

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Teddy Swims - I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop

Chappell Roan - The Subway

Justin Bieber - Daisies

Lady Gaga - Disease

Lola Young - Messy (GANADORA)

Sabrina Carpenter - Manchild

Mejor Interpretación Pop a Dúo

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity (GANADORA)

Huntr/x - Golden

Katseye - Gabriela

Rosé & Bruno Mars - Apt.

SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

FKA Twigs - Eusexua (GANADOR)

Fred Again.. - Ten Days

PinkPantheress - Fancy That

Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale

Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

Disclosure & Anderson .Paak - No Cap

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Kaytranada - Space Invader

Skrillex - Voltage

Tame Impala - End of Summer (GANADORA)

Mejor Grabación de Dance Pop

Lady Gaga - Abracadabra (GANADORA)

PinkPantheress - Illegal

Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame

Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor Álbum Rock

Deftones - Private Music

Haim - I Quit

Linkin Park - From Zero

Turnstile - Never Enough (GANADOR)

Yungblud - Idols

Mejor Interpretación Rock

Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That

Hayley Williams - Mirtazapine

Linkin Park - The Emptiness Machine

Turnstile - Never Enough

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (GANADORA)

Mejor Canción Rock

Hayley Williams - Glum

Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)

Sleep Token - Caramel

Turnstile - Never Enough

Yungblud - Zombie

Mejor Intepretación de Música Alternativa

Bon Iver - Everything Is Peaceful Love

The Cure - Alone (GANADORA)

Hayley Williams - Parachute

Turnstile - Seein’ Stars

Wet Leg - Mangetout

Mejor Álbum de Música Alternativa

Bon Iver - SABLE, fABLE

The Cure - Songs of a Lost World (GANADOR)

Hayley Williams - Ego Death at a Bachelorette Party

Tyler, the Creator - Don’t Tap the Glass

Wet Leg - Moisturizer

Mejor Interpretación R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends

Justin Bieber - Yukon

Kehlani - Folded (GANADORA)

Leon Thomas - Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)

Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor Interpretación R&B tradicional

Durand Bernarr - Here We Are

Lalah Hathaway - Uptown

Ledisi - Love You Too

Leon Thomas - Vibes Don’t Lie (GANADORA)

SZA - Crybaby

Mejor Canción R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends

Durand Bernarr - Overqualified

Kehlani - Folded (GANADORA)

Leon Thomas - Yes It Is

Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor Álbum R&B Progresivo

Bilal - Adjust Brightness

Destin Conrad - Love on Digital

Durand Bernarr - Bloom (GANADOR)

Flo - Access All Areas

Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are

Mejor Álbum R&B

Coco Jones - Why Not More?

Giveon - Beloved

Ledisi - The Crown

Leon Thomas - Mutt (GANADOR)

Teyana Taylor - Escape Room

Mejor Interpretación Rap

Cardi B - Outside

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips (GANADORA)

Doechii - Anxiety

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off

Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown - Darling, I

Mejor Interpretación Rap Melódica

Fridayy & Meek Mill - Proud of Me

JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholeheartedly

Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORA)

PartyNextDoor & Drake - Somebody Loves Me

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj

Mejor Canción Rap

Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - The Birds Don’t Sing

Doechii - Anxiety

Glorilla - TGIF

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay - TV Off (GANADORA)

Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne - Sticky

Mejor Álbum Rap

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Glorilla - Glorious

JID - God Does Like Ugly

Kendrick Lamar - GNX (GANADOR)

Tyler, the Creator - Chromakopia

Mejor Canción para Medios Audiovisuales

Elton John & Brandi Carlile - Never Too Late (From the Film “Elton John: Never Too Late”)

Huntr/x - Golden (GANADORA)

Jayme Lawson - Pale, Pale Moon

Miles Caton - I Lied to You

Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be

Rod Wave - Sinners

Mejor Videoclip

Clipse - So Be It

Doechii - Anxiety (GANADOR)

OK Go - Love

Sabrina Carpenter - Manchild

Sade - Young Lion

Mejor Película Musical