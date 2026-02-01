Incendios en la Patagonia: hay focos activos en cuatro parques nacionales

El avance de los incendios forestales en la Patagonia alcanzó niveles críticos y ya dejó más de 45.000 hectáreas arrasadas, en un escenario marcado por focos activos en distintos parques nacionales y condiciones climáticas que dificultan el control del fuego.

Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), la situación es de “extrema complejidad” por la simultaneidad de los frentes en las zonas Norte y Centro, lo que obligó a un despliegue masivo de brigadistas en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Las altas temperaturas, los vientos intensos y la baja humedad relativa elevan además el riesgo de propagación hacia nuevas áreas boscosas.

En el Parque Nacional Los Alerces —uno de los más afectados— trabajan 247 personas de la APN en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias y unos 265 efectivos de la provincia de Chubut. El organismo nacional mantiene preparados a otros 300 brigadistas para garantizar recambios en la línea de fuego.

Las autoridades dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y restringieron el uso náutico recreativo en el lago Futalaufquen para facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados. También recordaron que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad de paso.

Los incendios atraviesan además pastizales y bosques nativos en los parques Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, donde la vigilancia se mantiene constante para evitar que las llamas alcancen áreas estratégicas o sectores con visitantes. En total, el Estado nacional movilizó al menos 426 brigadistas y una flota de apoyo logístico para contener los distintos frentes.

En Santa Cruz, el fuego se concentra al sur de Puerto San Julián y afecta zonas sensibles como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Aunque llegó a ubicarse a unos 4.000 metros de áreas residenciales en el Campo El Montañés, las autoridades aseguraron que por ahora no existe un riesgo inmediato para las viviendas.

Emergencia declarada, pero sin partidas nuevas

En medio de la presión política y social por la magnitud de los incendios, el Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026. La norma también declara zona de desastre a los territorios comprometidos en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

El decreto designa a la Agencia Federal de Emergencias —dependiente del Ministerio de Seguridad— como autoridad de coordinación para las tareas de combate del fuego, prevención y asistencia a las áreas afectadas. Sin embargo, la medida no crea partidas presupuestarias nuevas ni fija montos para financiar las acciones previstas, dejando cualquier refuerzo de recursos sujeto a decisiones administrativas posteriores.

Entre las funciones establecidas figuran la atención y mitigación de las consecuencias sobre la vida y los bienes de las personas afectadas, así como la asistencia a gobiernos provinciales y municipales para disponer de recursos tanto para el combate del fuego como para la recuperación posterior.

Antes de oficializar la emergencia, el Ministerio de Seguridad publicó la Resolución 91/2026, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios con más de $100.810 millones distribuidos entre 1.062 asociaciones, además de partidas para federaciones provinciales y fondos de capacitación. En Chubut también se confirmó una transferencia de $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La resolución había sido firmada el mismo día en que los gobernadores patagónicos reclamaron formalmente la declaración de la emergencia, en un contexto donde el avance de las llamas comenzó a escalar como problema político para la Casa Rosada.

Convocan a una movilización

En ese marco, organizaciones ambientalistas y distintos espacios políticos convocaron a una marcha para este viernes desde la Facultad de Derecho de la UBA hasta el Ministerio de Seguridad, del que depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Bajo la consigna “Patagonia en llamas. Marchamos para exigir la emergencia ígnea”, la protesta buscará señalar que la respuesta oficial llega tarde y sin garantías materiales suficientes, mientras brigadistas y bomberos continúan trabajando al límite frente a incendios que no dan tregua.

El reporte diario de Parques Nacionales subraya que la articulación entre jurisdicciones es permanente y que se prioriza la seguridad del personal y la conservación de los ecosistemas, en un escenario sin pronóstico de lluvias para los próximos días.

Con información de NA