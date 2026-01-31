Una ola de protestas recorre EE.UU. contra los asesinatos de Minneapolis y la represión migratoria de Trump

El día 23 se vivió una movilización histórica en Minneapolis. Una huelga y una gran manifestación exhibieron el rechazo en Minnesota a las políticas migratorias de Donald Trump. Aquel día miles de personas protestaron contra el terror del ICE y el asesinato de Renee Good, cometido por un agente federal el 7 de enero.

Pero al día siguiente, el 24 de enero, se produjo el asesinato de Alex Pretti, a manos de agentes federales de fronteras.

La reacción de la ciudadanía en Minneapolis y en otras muchas ciudades de EE.UU. ha ido conformando una convocatoria, la de este viernes, en la que miles de personas en diversas ciudades del país han salido a la calle contra los asesinatos cometidos por los agentes federales y contra la represión migratoria de la Administración Trump.

En Minneapolis miles de personas se han congregado en la Government Plaza, para luego discurrir por el centro de la ciudad y culminar con un concierto de Bruce Springsteen, junto a Tom Morello, en la sala First Avenue, donde ha estrenado su canción 'Streets of Minneapolis' en directo.

En Los Ángeles, ciudad donde primero desembarcó la represión de Trump y el despliegue hasta de marines, también han salido miles de personas a la calle en solidaridad con Minneapolis.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó este viernes un proyecto de ley que busca prohibir la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los policías del estado, informa EFE. Hochul propuso la iniciativa 'Policías Locales, Delitos Locales' para impedir que los agentes federales de inmigración utilicen a los efectivos estatales en la aplicación de la política migratoria del presidente, Donald Trump.

Esta norma, si se aprueba, vetará también al ICE el uso de centros de detención locales para llevar a cabo operaciones masivas contra la población del estado.

Según la gobernadora, estas políticas permitirán a sus fuerzas centrarse en “mantener la seguridad de los neoyorquinos, en lugar de hacer el trabajo del ICE”.

Algunas escuelas en Arizona, Colorado y otros estados cancelaron las clases de forma preventiva ante la previsión de ausencias masivas. Se planificaron numerosas manifestaciones para que estudiantes y otras personas se reunieran en centros urbanos, capitolios estatales e iglesias de todo el país, informa AP.

En Michigan, decenas de estudiantes abandonaron las clases el viernes por la mañana en la escuela secundaria Groves High School en Birmingham, al norte de Detroit. Los estudiantes desafiaron las temperaturas bajo cero y caminaron aproximadamente un kilómetro y medio hasta el distrito comercial más cercano, donde varios conductores les mostraron su apoyo tocando la bocina.

En Maine, donde la senadora republicana Susan Collins anunció que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) pondría fin a su operativo, varias personas se congregaron frente a una iglesia en Portland el viernes por la mañana, portando pancartas con el lema “No ICE for ME”, un juego de palabras con el código postal del estado.

En Livingston (Montana), por otro lado, vecinos y estudiantes han organizado también protestas contra el ICE y el autoritarismo de la Administración Trump.