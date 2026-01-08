El video de la muerte a tiros de una mujer por fuerzas de seguridad en Mineápolis desmiente la versión de la Casa Blanca: ni “terrorismo” ni “ataque”

El asesinato de una mujer de 37 años a manos de un agente de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) durante el macrooperativo desplegado en Mineápolis (Minesota) desencadenó una ola de indignación en la ciudad. Cientos de personas protestaban a última hora de la tarde del miércoles cerca del lugar de los hechos, y algunos fueron confrontados por agentes federales armados que dispararon sustancias químicas irritantes. La administración Trump defiende que se trata de defensa propia y acusa a la víctima de “terrorismo doméstico”, mientras que el alcalde de la ciudad cuestiona la versión de los hechos. El video del suceso avala que el agente que mató a la mujer le disparó sin motivo justificado, en contra de lo que sostuvo el presidente.

“Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es una mierda”, denunció el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en una acalorada rueda de prensa posterior a los hechos en la que rechazó la idea de que el tiroteo fuera en defensa propia. Frey, visiblemente airado, dijo que la versión del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] es una “historia inventada”.

La mujer, que fue identificada como Renée Nicole por el periódico local Star Tribune, estaba presente como observadora ciudadana en una de las redadas de ICE, como parte de las iniciativas de la comunidad para vigilar el comportamiento de los agentes federales durante los operativos antiinmigración. Se trata de una acción muy común que los vecinos de otras ciudades asediadas por ICE, como Chicago o Washington, llevaron a la práctica para que haya testigos oculares en caso de violencia o abuso policial.

Los videos publicados en redes poco después del tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde, muestran el vehículo de Nicole, un Honda Pilot color granate, detenido en la carretera, perpendicular al flujo del tráfico. Luego, una camioneta con luces intermitentes se detiene frente a él y dos agentes de ICE, ambos encapuchados con bragas y pasamontañas, bajan para acercarse a ella.“Sal del coche”, grita un oficial en el video mientras profiere insultos e intenta abrir la puerta del lado del conductor.

Mientras el agente agarra la manilla de la puerta, el vehículo da marcha atrás unos centímetros y después avanza girando hacia la derecha, con lo que parece ser la intención de volver al sentido del tráfico y abandonar el lugar. Pero cuando el coche se mueve lentamente hacia adelante, aparece un tercer agente, que estaba de pie en la calle cerca de la parte frontal del Honda, saca el arma y abre fuego contra la conductora. Después de que la mujer reciba tres disparos letales, el coche aún avanza sin control unos metros hasta chocar con otro vehículo que estaba aparcado.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la muerte en una rueda de prensa posterior e insistió en que el agente actuó en defensa propia ante un acto de “terrorismo doméstico”. “Nuestro agente cumplió con el entrenamiento e hizo exactamente lo que se le había enseñado a hacer en una situación así”, argumentó Noem, que desestimó los hechos denunciados por el alcalde. “No sabe de qué está hablando. Está muy claro cómo este individuo estaba acosando a [los agentes] y obstruyendo [su actuación]”. La secretaria del DHS dijo que el hombre fue atendido en el hospital y ya fue “dado de alta”.

Noem sostuvo que no van a parar las redadas debido al suceso y que el agente sigue en activo. También anticipó que pedirá al departamento de Justicia que lo “trate como terrorismo doméstico”. “La gente tiene que dejar de usar sus vehículos como armas. Este terrorismo doméstico tiene que acabar. Estoy pidiendo al Departamento de Justicia que lo procese como terrorismo doméstico, porque está claro que se trata de algo coordinado. A la gente se la está entrenando y diciendo cómo utilizar sus vehículos para obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden”, insistió Noem.

En una publicación en Truth Social, Trump cerró filas con la versión de su secretaria de Seguridad Nacional. El presidente dice que vio el video y que la mujer “conducía el coche contra el agente de ICE de forma violenta, intencionada y agresiva”. A pesar de que Noem dijo que el agente fue dado de alta, Trump echaba más leña al fuego y decía “es difícil creer que esté vivo, pero ahora está recuperándose en el hospital”. Como es habitual, señaló a “la izquierda radical” como el mal y la causa de todo lo ocurrido.

El asesor de Seguridad Nacional de Trump, Stephen Miller, sostuvo, por su parte, que el Partido Demócrata “está decidido a incitar a una insurrección violenta para mantener a millones de intrusos criminales extranjeros” en EEUU.

Asedio a la comunidad somalí

El macrooperativo, con más de 2.000 agentes de ICE desplegados, se produce en medio de una campaña de hostigamiento contra la comunidad somalí de Mineápolis. La ciudad del Medio Oeste es donde se concentra la mayor diáspora de este país de África Oriental. Desde diciembre, las personas somalíes de la ciudad ya esperaban con ansiedad que la administración cumpliera su amenaza de desplegar una macrorredada. Todo ello, en un contexto marcado por la retórica de odio del presidente, que llegó a decir que los somalíes son “basura” durante una comparecencia en la Casa Blanca. El presidente también se ha aferrado a un video publicado por un creador de contenido conservador que afirmaba, sin pruebas, que las guarderías gestionadas por somalíes en Minesota se estaban aprovechando de forma fraudulenta de los fondos destinados a niños de familias de bajos ingresos.

Que ahora la administración Trump ponga el foco en la ciudad tampoco es casual: todo está relacionado con otra campaña de presiones y ataques contra la congresista demócrata Ilhan Omar. La representante forma parte del ala más a la izquierda del Partido Demócrata, lo que en el Congreso se conoce como la Squad, en la que también se encuentra la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. En una publicación en Truth Social el 31 de diciembre, Trump afirmó que “gran parte del fraude en Minesota, hasta el 90%, es causado por personas que entraron en nuestro país de manera ilegal desde Somalia” y señaló a Omar como una “estafadora”. El mensaje terminaba con la siguiente exhortación: “Envíenlos de vuelta a donde vinieron, Somalia, quizá el país más malo y corrupto de la Tierra”.

Los demócratas denuncian la acción

Aparte del alcalde de la ciudad, otros demócratas también han salido en tromba a condenar los hechos. Ocasio-Cortez se mostraba tajante sobre los hechos: “Lo que vimos hoy fue un asesinato de una mujer mientras intentaba huir para salvar su vida. Lo que vimos hoy es la manifestación de la peor pesadilla de todo americano: su gobierno convirtiéndose en una tiranía”. Ocasio-Cortez advertía de como “ICE no solo se ha convertido en una fuerza antiinmigración” sino también en “una organización paramilitar”.

El gobernador de Minesota y excandidato demócrata a la vicepresidencia,Tim Walz, también ha rechazado la versión del gobierno de que se trate de una actuación en defensa propia. “Lo que estamos viendo son las consecuencias de una forma de gobernar diseñada para generar miedo, titulares y conflicto”, ha afirmado Walz. “Es gobernar como un reality show. Y hoy esa temeridad le costó la vida a alguien”. El demócrata anunció recientemente que no se presentaría a la reelección por el cargo.