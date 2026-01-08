Agentes antiinmigración de EEUU asesinan a tiros a una mujer en Mineápolis durante una redada

Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en la ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos, durante una confrontación por las crecientes redadas migratorias en el estado de Minnesota.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó del fallecimiento de la mujer, a la que acusó de ser “una alborotadora violenta”. Según la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, la víctima “usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento de matarlos”, algo que calificó de “acto de terrorismo interno”, por lo que un agente de ICE que “temía por su vida” realizó “disparos defensivos”.

“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, señaló en sus redes sociales, sin revelar la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

La mujer fue tiroteada mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde según el DHS fueron detenidos en total más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria desde comienzos del año nuevo.

Residentes de Minnesota estaban protestando este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS afirmó que “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”, quienes afrontan un incremento del 1.300% en los ataques contra ellos y del 8.000% en amenazas de muerte, según los datos ofrecidos por McLaughlin.

El alcalde de Mineápolis: “Quieren una excusa para demostrar su fuerza”

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, remarcó en una rueda de prensa esta tarde que está “muy enfadado”, pero pidió a la población de Mineápolis “hacer frente al odio” con su “amor”: “La pregunta es por qué un agente federal antiinmigración dispara a una mujer (...) Quieren que respondamos de una forma que les dé pie a ocupar militarmente nuestra ciudad, quieren una excusa para demostrar su fuerza... No vamos a dejar que eso ocurra”.

“Somos mejores que un puñado de policías que se despliegan en las ciudades y que ponen en peligro a nuestras familias y comunidades”, agregó Frey ante los medios de comunicación, antes de darle la palabra al jefe de policía de la ciudad del estado de Minnesota.

Antes de la comparecencia, el alcalde demócrata había exigido en sus redes sociales que el ICE abandonara “inmediatamente” la ciudad: “Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas”.

Una agenda nacional antiinmigración

El incidente recuerda a otro similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que “intentó conducir su vehículo” contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EEUU en 2024, Tim Walz, anunció el lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

La cadena de televisión CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Mineápolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.