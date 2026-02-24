Día del mecánico automotor: ¿por qué se celebra el 24 de febrero?

El Día del Mecánico Automotor se conmemora cada 24 de febrero en recuerdo de la fundación, en 1947, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). La organización gremial nació en un contexto de expansión industrial y consolidación del movimiento obrero, y desde entonces se convirtió en uno de los sindicatos más representativos del sector automotriz.

La fecha reconoce el trabajo de miles de mecánicos que sostienen la circulación de autos particulares, transporte de cargas y vehículos de pasajeros en todo el país. Se trata de un eslabón central en una economía con alta dependencia del transporte terrestre, tanto para la producción como para el consumo.

Un oficio en transformación

El rol del mecánico automotor cambió de manera significativa en las últimas décadas. La incorporación de sistemas electrónicos, computadoras de abordo y tecnologías híbridas y eléctricas transformó el perfil del oficio, que hoy requiere formación técnica específica y actualización constante.

La industria automotriz argentina, concentrada en polos como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, mantiene una red amplia de talleres independientes y concesionarios oficiales. En ese entramado conviven trabajadores formales bajo convenio colectivo con una extensa franja de empleo informal, especialmente en pequeños talleres barriales.

Industria, empleo y crisis

El sector automotor ha sido históricamente un termómetro de la economía argentina. Las variaciones en la producción, las ventas y las importaciones impactan de manera directa en el empleo industrial y en la actividad de los talleres.

En períodos de recesión, la caída en la venta de vehículos nuevos suele traducirse en una mayor demanda de reparaciones y mantenimiento de autos usados, lo que modifica —pero no necesariamente reduce— la carga de trabajo en los talleres. Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de repuestos pueden afectar la rentabilidad del sector.

Más que un trabajo manual

Lejos de la imagen tradicional asociada únicamente a la mecánica pesada, el oficio combina hoy diagnóstico electrónico, gestión administrativa y atención al cliente. La capacitación técnica, muchas veces articulada con escuelas industriales y centros de formación profesional, se volvió una condición indispensable.

El Día del Mecánico Automotor funciona así como un reconocimiento a una tarea silenciosa pero estratégica: la de quienes, desde talleres grandes o pequeños, garantizan que millones de vehículos sigan en funcionamiento.