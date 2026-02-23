Casi un siglo de leyenda: Mirtha Legrand cumple 99 años

La legendaria conductora Mirtha Legrand cumple este lunes 99 años y los festejará en una reunión íntima que, como cada año, tendrá lugar en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque.

La celebración promete combinar la calidez familiar con la presencia de destacados referentes del espectáculo argentino que se reunirán para celebrar a la diva de los almuerzos. Entre los invitados se encuentran Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila, quienes se sumarán a la mesa para homenajear a la conductora, mientras que la organización del evento estará a cargo de Ramiro Arzuaga, el colaborador de Mirtha que hace más de 10 años y que será el encargado coordinar todos los detalles.

Según adelantaron fuentes cercanas, Mirtha recibirá a sus invitados en la noche de este lunes y lucirá dos cambios de vestuario con vestidos realizados por Iara Alta Costura y Claudio Cosano, aunque todavía no se sabe cuáles serán los colores elegidos por la estrella máxima de la TV.

El cumpleaños de la conductora se convierte, año tras año, en un “evento nacional” esperado tanto por allegados como por la prensa que se dirigirá al lugar para cubrir el acontecimiento.

Mirtha Legrand es un ícono de la cultura argentina y su cumpleaños será una mezcla de homenaje, afectos y admiración que refleja su vida y trayectoria de quien se mantiene vigente a lo largo de 70 años de historia televisiva.

NB con información de NA.