Tres peronistas se alejan del bloque de Mayans y el PJ queda al borde de su piso histórico

El peronismo atraviesa una de sus mayores crisis parlamentarias de los últimos años. Al menos tres senadores del bloque Convicción Federal dejarían el interbloque que lidera José Mayans, en un movimiento que expone las fisuras internas y que deja a Cristina Fernández de Kirchner sin capacidad de contener la ruptura.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, los legisladores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) abandonarían el espacio que nuclea al peronismo en la Cámara alta. Los tres integran el bloque Convicción Federal, presidido por Fernando Salino, junto a Fernando Rejal, quienes en principio permanecerían dentro del esquema que conduce Mayans.

La decisión se formalizaría en las próximas horas, en la antesala de la sesión preparatoria del Senado en la que se votarán las autoridades del cuerpo. De concretarse, el Partido Justicialista quedaría con apenas 25 senadores, su representación más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

Las diferencias no son nuevas, pero se profundizaron en las últimas semanas. Dentro del interbloque cuestionan la conducción de Mayans y su alineamiento con la agenda que baja desde el Instituto Patria. Con Cristina Kirchner al frente del PJ nacional, las intervenciones partidarias en distritos como Jujuy generaron resistencias.

En ese escenario, Moisés mantiene una fuerte disputa interna con el sector que responde a Máximo Kirchner, lo que tensó aún más su relación con el kirchnerismo duro. El malestar también se vincula con la falta de autonomía que reclaman sectores provinciales frente a la estrategia nacional del partido.

Gobernadores del Norte y nuevo mapa de alianzas

El posible alejamiento de los tres senadores no puede leerse sin el contexto político más amplio. Andrada, Mendoza y Moisés responden políticamente a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), respectivamente.

Los tres mandatarios del Norte mostraron en los últimos meses una postura dialoguista con la Casa Rosada y fueron clave para que el oficialismo avanzara con proyectos como la reforma laboral. Ese acercamiento al presidente Javier Milei reconfiguró el mapa de alianzas en el Congreso y debilitó la cohesión del bloque peronista.

La eventual salida de los senadores abriría la puerta a la conformación de un nuevo espacio con perfil más cercano al oficialismo, que podría incluir a otras figuras provinciales. De esta manera, La Libertad Avanza quedaría más cerca de alcanzar los dos tercios en el Senado junto a sus aliados del PRO y la UCR.