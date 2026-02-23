Mauricio Macri: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace cien años”

El expresidente Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la polémica tras una definición sobre la pobreza: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace cien años”, lanzó en una entrevista este fin de semana. Macri relativizó la gravedad de la pobreza actual al compararla con las condiciones de vida de comienzos del siglo XX y agregó: “Siempre quieren más de lo que les corresponde”.

Las declaraciones fueron realizadas en el straming La Fábrica, donde se refirió al cierre de FATE y a la crisis de la industria durante la gestión de Javier Milei, que el PRO acompaña de manera acrítica: el bloque amarillo votó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados la reforma laboral del Gobierno.

“Un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público y a la educación pública. O sea, en los lugares donde las cosas funcionan”, planteó Macri.

En paralelo, el exmandatario se definió como “un liberal que cree en la capacidad de la gente” y sostuvo que la riqueza “la genera el sector privado o el emprendedor” y no el Estado. “Del kirchnerismo no rescato nada”, afirmó, al considerar que “no hicieron nada bien” y que incluso “despilfarraron el mejor momento de la soja” con un “superávit gemelo increíble”.

“Tenían todo para crecer. Detuvieron la exportación de gas y petróleo por regalarlo acá, junto con los servicios públicos. Fueron dos décadas perdidas para la Argentina, donde podríamos haber hecho una mejora para todo el mundo impresionante”, manifestó. También planteó que el Estado “tiene que saber administrar” y que “el único” tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario “para darle una segunda al resto de la sociedad”, además de garantizar “seguridad al sistema” como el derecho a la propiedad, la seguridad individual, la salud y la educación.

Respecto de la coyuntura económica, Macri señaló que “lamenta mucho la imprevisibilidad” en la Argentina, pero valoró la baja de la inflación que se adjudica el Gobierno y pidió que, si “la estabilidad vino para quedarse, no abandonen”. Incluso sugirió a la sociedad que “se convoquen si hace falta”.

Sobre las pymes, llamó a “poner garra” y “reestructurarse”, y pidió que utilicen todas las herramientas posibles “para defender su capacidad de creación, de trabajo, su fuerza laboral”. “Apuesten a lograr tener la eficiencia del caso y que su gremial combata para que se baje definitivamente la regulación estúpida de los impuestos abusivos porque necesitamos tener una oportunidad de producir y construir cosas acá”, sostuvo. Y concluyó: “Obviamente hay cosas que van a ser muy difíciles, habiendo tantas décadas de desventaja, pero seamos competitivos”.

