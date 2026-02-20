Bullrich consiguió el dictamen para la reforma laboral y el Senado vuelve a tratarla el viernes 27

Patricia Bullrich volvió a demostrar para que llegó a la Cámara Alta y en un trámite exprés consiguió que el próximo viernes 27 el Senado vuelva a tratar el proyecto de reforma laboral. Si todo marcha de acuerdo al plan, entonces, la jefa del bloque de senadores de la La Libertad Avanza estará más cerca de conseguir la sanción definitiva y haber cumplido así el pedido del presidente Javier Milei de tener aprobada la ley antes de que comience el período de sesiones ordinarias que inaugurará exactamente a las 48 horas.

Este viernes, en un trámite que duro un poco más de una hora, Bullrich apretó el acelerador y logró un dictamen del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para tratar en una semana el proyecto aprobado ayer por Diputados que incluye una única modificación, la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas.

Bullrich ,y su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, tuvieron el apoyo de los bloques de la oposición dialoguista (el radicalismo, el PRO, y los provinciales). El dictamen fue rechazo por el peronismo, tal como ocurrió en el primer debate en el Senado y luego en Diputados.

“Nunca habíamos visto que se tratara de una manera tan rápida, tan exprés, tan afectada e irregular en su procedimiento”, advirtió Mariano Recalde de Unión por la Patria y detalló que el proyecto abarca 218 artículos y “modifica 18 leyes, deroga 11 leyes y suma 21 entre derogaciones parciales”. “Son todas leyes que fueron tratadas en el Congreso por separado y que merecían un debate profundo”, se quejó.

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.

El proyecto que busca sancionar al gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.

El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas.

NB con información de NA y Parlamentario.