Trump ya tiene el Ejército listo para atacar Irán

Tan pronto como este fin de semana. Es el mensaje que han empezado a difundir los grandes medios de comunicación este miércoles por la noche sobre un inminente ataque a Irán, en lo que parece un nuevo ultimátum de Donald Trump a Teherán en relación con unas negociaciones con las que la Casa Blanca se mostraba optimista hasta hace unos días.

El mensaje se difunde, también, en vísperas de la presentación en Washington de la llamada Junta de Paz del plan de Trump para Gaza, que reunirá este jueves a una veintena de líderes internacionales en la capital estadounidense, con las sonadas ausencias de los jefes de Estado y de Gobierno europeos.

De acuerdo con la CBS, altos funcionarios de seguridad nacional han comunicado al presidente de Estados Unidos que el Ejército está preparado para lanzar posibles ataques contra Irán a partir de este sábado, si bien Trump aún no ha tomado una decisión definitiva, dados los riesgos de una escalada y las consecuencias políticas y militares de la operación.

Durante los próximos días, el Pentágono trasladará a una parte del personal fuera de la región de Oriente Medio, principalmente a Europa o de vuelta a Estados Unidos, ante una posible acción o respuesta de Irán si EE.UU. decide seguir adelante con su operación. Es una práctica habitual del Pentágono trasladar recursos y personal antes de una posible actividad militar estadounidense y no significa necesariamente que un ataque contra Irán sea inminente.

El secretario de Estado Marco Rubio tiene previsto visitar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en unas dos semanas para seguir debatiendo el tema, según una de las fuentes.

The New York Times también informa de que Trump tiene la opción de emprender acciones militares contra Irán este mismo fin de semana, lo que deja a la Casa Blanca ante la decisión de optar por la diplomacia o la guerra, si bien Trump no ha dado indicios de haber tomado una decisión.

Pero la acumulación de fuerzas militares capaces de atacar el programa nuclear de Irán, sus misiles balísticos y las bases de lanzamiento ha continuado esta semana a pesar de las conversaciones indirectas entre las dos partes este martes, en las que Irán solicitó dos semanas para presentar propuestas concretas para una resolución diplomática.

Trump ha exigido repetidamente que Irán renuncie a su programa nuclear, incluyendo el acuerdo de no enriquecer más uranio.

Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,, cuyo país podría participar en un ataque, ha estado presionando para que se tomen medidas para debilitar la capacidad de Irán de lanzar misiles contra Israel. Así lo hizo en su visita a la Casa Blanca la semana pasada.

Las fuerzas israelíes, que llevan semanas en estado de alerta máxima, han estado realizando más preparativos para una posible guerra, y una reunión del gabinete de seguridad de Israel se trasladó del jueves al domingo, según dos funcionarios de defensa israelíes, informa NYT.

En un post en Truth Social este miércoles, Trump afirmaba: “Le he estado diciendo al primer ministro británico, Keir Starmer, que los arrendamientos no son buenos cuando se trata de países, y que está cometiendo un gran error al firmar un contrato de arrendamiento de 100 años con quienquiera que sea que 'reivindique' derechos, títulos e intereses sobre Diego García [atolón del archipiélago de Chagos], estratégicamente situada en el océano Índico. [...] Si Irán decide no llegar a un acuerdo, puede que sea necesario que EEUU utilice Diego García y el aeródromo situado en Fairford para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso, un ataque que podría dirigirse contra el Reino Unido, así como contra otros países amigos. El primer ministro Starmer no debe perder el control, por ningún motivo, de Diego García, firmando un contrato de arrendamiento de 100 años que, en el mejor de los casos, es precario. Esta tierra no debe ser arrebatada al Reino Unido y, si se permite que así sea, será una lacra para nuestro gran aliado. Siempre estaremos preparados, dispuestos y capacitados para luchar por el Reino Unido, pero ellos deben mantenerse fuertes frente al wokismo y otros problemas a los que se enfrentan. ¡NO ENTREGUEN DIEGO GARCÍA!”.

La Administración Trump ha intensificado el despliegue militar en Oriente Medio, incluyendo dos portaaviones, buques de guerra, aviones de combate y mucho más. En este contexto, los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia) y Rand Paul (republicano por Kentucky) han presentado una resolución sobre los poderes de guerra (S.J.Res.104) para bloquear cualquier acción militar contra Irán que no haya sido autorizada por el Congreso.

En la Cámara de Representantes, los representantes Ro Khanna (demócrata por California) y Thomas Massie (republicano por Kentucky) han presentado otra resolución complementaria (H.Con.Res.38)