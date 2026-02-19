La CGT destaca el acatamiento del paro general y en el Gobierno lo califican de “perverso”

El cuarto paro general convocado por la CGT contra el gobierno de Javier Milei tiene a la reforma laboral en el centro de la atención, a punto de votarse en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza se siente de manera transversal en distintos sectores productivos y de servicios. “El acatamiento es importantísimo”, afirmó el cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, quien destacó que desde las 22 de ayer los turnos fabriles nocturnos comenzaron a detener tareas.

Para el dirigente, la medida expresa un “enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo” y advirtió que el cierre de la empresa de neumáticos Fate es “la punta del iceberg” de lo que podría generar la ley libertaria, en el marco de una caída de 300.000 puestos de trabajo formales desde la asunción de Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió en defensa de la postura oficial y cuestionó la medida de fuerza: “Es bastante perverso, porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, dijo en una entrevista.

En el marco de la huelga, la Cámara de Diputados se apresta a iniciar desde las 14 la votación del proyecto de reforma laboral. El oficialismo busca aprobar las modificaciones en el sistema de relaciones laborales que, según la oposición y la CGT, reducen derechos adquiridos y flexibilizan condiciones de trabajo. Para blindar la sesión, el Gobierno llegó a un acuerdo con aliados y gobernadores cercanos, mientras valló las inmediaciones del Congreso con un inédito despliegue de fuerzas policiales.

La protesta tuvo un impacto visible en accesos estratégicos a CABA durante la mañana. Trabajadores de Fate, docentes nucleados en CTERA y organizaciones sociales realizaron un corte en la Autopista Panamericana, a la altura de Virreyes y el ramal Tigre, donde intervino la Gendarmería para exigir la liberación de carriles. En paralelo, agrupaciones de izquierda bloquearon la Autopista Buenos Aires–La Plata con la intención de movilizar luego hacia el Congreso.

También se registraron momentos de tensión en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, donde la Policía Federal y la Gendarmería impidieron que organizaciones sociales concretaran un corte total. El operativo incluyó efectivos motorizados para bloquear el avance de las columnas.

Uno de los datos más sensibles de la jornada fue la paralización completa de los aeropuertos y puertos del país. Aerolíneas Argentinas canceló para hoy casi 300 vuelos y todos los sindicatos portuarios pararon las terminales de carga general, cerealeras y pesqueras en todo el territorio.

La medida alcanza también a amplios gremios del transporte y servicios. Los servicios de trenes, subtes y la mayoría de los colectivos se encuentran paralizados. Sin embargo, en el AMBA el acatamiento en las líneas de colectivos no es total por un sector disidente de la UTA: el Grupo DOTA decidió no plegarse a la medida de fuerza y mantiene operativas a decenas de líneas que circulan con su cronograma habitual.

Desde la conducción cegetista defendieron la adhesión de los choferes de colectivos y remarcaron que cada sindicato tiene “derecho a expresarse”, en un contexto donde el funcionamiento del transporte público suele ser determinante para medir el alcance real de un paro. La central sostuvo que el respaldo refleja una “unidad de concepción” frente a la reforma en debate en el Congreso.

Según Sola, la protesta busca poner en el centro la discusión sobre el empleo formal, el poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias. “La única herramienta que tienen los trabajadores es expresarse a través de un paro como el de hoy”, afirmó.

Con 12 movilizaciones previas y cuatro paros nacionales desde el inicio de la gestión libertaria, la CGT volvió a escalar el conflicto con el Ejecutivo en una jornada que combina alto impacto productivo, fuerte despliegue de seguridad y protestas en los principales accesos a la Ciudad mientras se debate y vota una de las reformas más controvertidas de los últimos años.

