Sin colectivos: la UTA terminó con el misterio y anunció que se sumará al paro de la CGT

La UTA terminó con el misterio y confirmó que este jueves se sumará al paro general de la CGT contra la reforma laboral, por lo que no habrá servicios de colectivos en todo el país.

Así lo confirmó el gremio en un comunicado, en el que precisó que adherirá a la paralización del transporte “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”.

“La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”, sostuvo.

Con información de la agencia NA