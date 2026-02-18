Javier Bardem, Paul Laverty y Tilda Swinton, entre otros, piden a la Berlinale que no sea “cómplice de la violencia contra los palestinos”

Más de 80 artistas, entre los que se encuentra Javier Bardem, el guionista Paul Laverty y actrices como Tilda Swinton, firmaron una carta dirigida a la Berlinale ante la posición del festival respecto al genocidio en Palestina, un hecho que el certamen no condena desde hace años y que se fue enquistando en cada edición que ocurre. La carta, que publicó en exclusiva Variety, pide al certamen y a todas las instituciones que “se nieguen a ser cómplices de la terrible violencia que continúa desplegándose contra los palestinos”.

Además, se manifiestan muy preocupados por “la participación de la Berlinale en la censura de artistas que se oponen al genocidio israelí contra los palestinos en Gaza y al papel clave del Estado alemán en permitirlo”. Hacen referencia a unas declaraciones del Instituto de Cine Palestino, que aseguró que el festival estuvo “vigilando a los cineastas, además de mantener el compromiso de colaborar con la Policía Federal en sus investigaciones”.

“El año pasado, cineastas que se manifestaron a favor de la vida y la libertad palestinas desde el escenario de la Berlinale denunciaron haber sido duramente reprendidos por los principales programadores del festival. Se informó que un cineasta fue investigado por la policía, y la dirección de la Berlinale insinuó falsamente que su conmovedor discurso, basado en el derecho internacional y la solidaridad, era ‘discriminatorio’”, recuerdan en su comunicado. Por ello se solidarizan con sus “colegas en el rechazo a esta represión institucional y al racismo antipalestino”.

También se refieren a las palabras del presidente del jurado, el cineasta alemán Wim Wenders, que el primer día del certamen aseguró que el cine es “lo opuesto a la política”. “No se puede separar una cosa de la otra”, opinan los artistas. “Todo esto en un momento en que conocemos nuevos y aterradores detalles sobre los 2.842 palestinos ‘evaporados’ por las fuerzas israelíes utilizando armas térmicas y termobáricas de fabricación estadounidense, prohibidas internacionalmente. A pesar de la abundante evidencia de la intención genocida de Israel, sus crímenes atroces sistemáticos y su limpieza étnica, Alemania continúa suministrando a Israel armas utilizadas para exterminar a los palestinos en Gaza”, añaden.

Ponen ejemplos de otros festivales que “respaldaron el boicot cultural al apartheid israelí, incluyendo el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam, el más grande del mundo, así como el Festival de Cine BlackStar de Estados Unidos y el Festival de Cine de Gante, el más grande de Bélgica”. Además, se acuerdan de los “más de 5.000 profesionales del cine, incluyendo importantes figuras de Hollywood e internacionales, que también han anunciado su negativa a trabajar con compañías e instituciones cinematográficas israelíes cómplices”.

Por ello no entienden que “la Berlinale ni siquiera haya cumplido hasta la fecha las demandas de su comunidad de emitir una declaración que afirme el derecho palestino a la vida, la dignidad y la libertad; condene el genocidio israelí en curso contra los palestinos; y se comprometa a defender el derecho de los artistas a expresarse libremente en apoyo de los derechos humanos palestinos”. “Esto es lo mínimo que puede —y debe— hacer”, zanjan.

Recuerdan que, además, Berlinale sí hizo declaraciones en el pasado contra “las atrocidades cometidas contra los pueblos de Irán y Ucrania”. “Pedimos a la Berlinale que cumpla con su deber moral y declare claramente su oposición al genocidio de Israel, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra contra los palestinos, y que ponga fin por completo a su participación en proteger a Israel de las críticas y de los pedidos de rendición de cuentas”, concluyen.

La carta fue firmada por actores y actrices como Bardem, Swinton, Tatiana Maslany o Tobias Menzies, además de cineastas como Nan Goldin o Adam Mckay.