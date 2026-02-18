Bad Bunny y Javier Bardem protagonizarán 'Porto Rico', el debut en el cine de Residente

René Pérez Joglar, conocido por su nombre artístico Residente, debutará en el cine como director con la película Porto Rico, un wéstern caribeño épico y drama histórico con un reparto que incluye nombres como Bad Bunny y Javier Bardem. Junto a Benito Pérez Ocasio y Bardem también participarán Viggo Mortensen (Promesas del este, Captain Fantastic, Green Book) y Edward Norton (American History X, Birdman, Un completo desconocido), que protagonizarán una película que aún no anunció a todo su elenco.

Coescrita entre Residente y el guionista ganador del premio Oscar Alexander Dinelaris (Birdman), Porto Rico pretende combinar una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia que está inspirada en hechos reales. El rapero es una de las voces más influyentes de la cultura puertorriqueña y latinoamericana contemporánea, por lo que este largometraje marca la realización de un sueño de toda la vida para el artista.

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, expresó Residente. “Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, agregó el rapero.

Por su parte, Norton explicó por qué decidió producir este proyecto: “Esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde The Godfather hasta Gangs of New York, que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo”.

“Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”, señaló Edward Norton.

Bad Bunny protagonizó la semana pasada la actuación del descanso de la Super Bowl, en la que aprovechó para hacer un homenaje a Puerto Rico y reivindicar a todos los países que conforman América. Siendo consciente de su exposición y del poder de su voz, el artista optó por hacer de nuevo alusión a sus declaraciones en los Grammy para protestar contra el ICE: “El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos a ellos, amamos a nuestra gente y amamos a nuestra familia. Y esa es la forma de hacerlo, con amor”.